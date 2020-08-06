С экипажем прибывшего в Силламяэ за аммиаком "коронасудна" контактировало около десяти человек

Ходящий под флагом Норвегии танкер в понедельник прибыл в Силламяэский порт из Финляндии, чтобы погрузить на терминале "DBT" аммиак. Двух заболевших моряков попросили доставить с танкера в больницу. У них обоих и еще у девяти членов экипажа обнаружили коронавирус.

Из 22 новых случаев заражения коронавирусом, о которых Департамент здоровья сообщил в среду, половину составили члены экипажа танкера "Yara Nauma".

Член правления "Silport Kinnisvara" Тынис Сеэсмаа сказал, что членам команды не разрешили сойти на берег. Подъехавшее к причалу такси отвезло двух заболевших моряков в больницу. Один из них сейчас находится в Ида-Вируской центральной больнице, второй - в клинике Тартуского университета. Пробы на коронавирус у экипажа танкера на борту судна взяли работники "Synlab", прибывшие в защитной экипировке.

По словам Сеэсмаа, круг контактировавших с командой судна в порту определен, в него входит около десяти человек. Среди них есть как работники терминала, которые организовали погрузку аммиака в танкер, водитель такси, который отвез заболевших моряков в больницу, так и поднимавшийся на борт судовой агент. "Все они сейчас находятся на домашнем карантине, в том числе и носившие в рабочее время защитную одежду работники терминала", - сказал Сеэсмаа, добавив, что водитель такси, отвезя моряков в больницу, больше не взял ни одного клиента.

По словам Сеэсмаа, среди членов экипажа танкера под норвежским флагом есть граждане России, Филиппин и других стран.

В среду в 21.35 судно, по словам Сеэсмаа, покинуло Силламяэский порт и, насколько ему известно, взяло курс на финский порт Уусикаупунки, откуда оно и прибыло в Силламяэ.

Несколькими часами ранее в среду Сеэсмаа сказал, что решение вопроса, останется ли танкер на якоре пока в Силламяэ или выйдет в море и направится в порт, куда следует доставить товар, зависит от судовладельца. "Груженное аммиаком судно может находиться в порту, но лучше его оттуда убрать", - отметил он, добавив, что с точки зрения воспрепятствования распространению коронавируса нет разницы, где находится судно, поскольку экипаж в любом случае отрезан от мира за пределами судна.