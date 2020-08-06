Эрик Гамзеев: Ида-Вирумаа в ожидании денежного дождя

Срочно переезжайте в Ида-Вирумаа! Тут скоро начнет лить. С неба на землю так и хлынет денежный поток.
Такое впечатление может сложиться, если послушать речи разных политиков, будто корабли с трюмами, набитыми деньгами, вот-вот возьмут курс на Ида-Вирумаа, чтобы принести в этот край процветание.
Такие разговоры связаны прежде всего с бытующим в последнее время словосочетанием "справедливый переход". Проще говоря, это должно означать, что Евросоюз выплатит Ида-Вирумаа компенсацию за то, что царивший в здешнем регионе на протяжении столетия производитель, то есть сланцевая промышленность, еще больше свернет свою деятельность. Заодно это должно стать деньгами на семенной фонд для новых начинаний, чтобы жизнь в регионе в будущем не заглохла.
Более сложное и уточняющее разъяснение можно найти на домашней странице Ида-Вирумааского союза самоуправлений: "Справедливый переход - это применение мер, необходимых для достижения внутригосударственных и международных климатических целей, таким образом, чтобы при переходе на углеродно нейтральную экономику на максимально возможном уровне было гарантировано сохранение благополучия жителей, местных самоуправлений и государства, а предпринимателям была обеспечена поддержка публичного сектора для поиска и реализации следующих за переходом новых бизнес-возможностей".
Работающая в Кембриджском университете Аннела Ангер-Краави, которая руководит новым научным проектом Евросоюза, занимающимся будущим Ида-Вирумаа, отметила недавно в интервью ERR, что для понятия "справедливый переход" еще нет однозначного определения, его еще только обсуждают. Она призналась, что пока не может сказать, каким образом реорганизовать экономику Ида-Вирумаа, чтобы проигравших оказалось как можно меньше, однако в рамках рассчитанного на четыре года проекта планируют придумать и это.
Выполненный весной аналитическим центром "Praxis" анализ возможностей справедливого перехода Ида-Вирумаа отметил, что главным узким местом является отсутствие плана перехода.
"Справедливый переход" для Ида-Вирумаа - это пока что только луч надежды, который мечется в полутемной комнате, его непосредственную пользу для уезда понять сейчас довольно сложно.
Противоречивые сигналы поступают также относительно того, о каких суммах идет речь. Они колеблются от 125 миллионов до миллиарда. Сейчас знатоки говорят о сумме в полмиллиарда, но и тут хватает вопросов, для кого и чего предназначены эти деньги и каковы правила их использования.
Итак, "справедливый переход" для Ида-Вирумаа - это пока что только луч надежды, который мечется в полутемной комнате, его непосредственную пользу для уезда понять сейчас довольно сложно.
Возможно и такое, что покуда чиновники и ученые формируют очередные видения касательно будущего Ида-Вирумаа, анализируют и планируют, и долгожданный переход наконец-таки стартует (если все пойдет хорошо), ситуация во многом может оказаться уже не такой, какая сейчас. Во втором квартале этого года в "Eesti Energia" сократили более 200 рабочих мест, за последние два года - более тысячи, а за последние десять лет - более 3300.
Объем сланцедобычи сократился за несколько лет наполовину, а выбросы углерода - в несколько раз. "Отход" от сланцевой промышленности был быстрым и бесповоротным, а "приход чего-то на замену" до сих пор остается темой для разных совещаний и громко озаглавленных документов, которые, к сожалению, позитивных перемен в жизни Ида-Вирумаа не повлекли.
На этой неделе Министерство финансов выступило с призывом, чтобы люди Ида-Вирумаа до середины сентября высказали свои идеи относительно дальнейшего развития региона. Хорошо, если таким образом удастся выудить хотя бы одну-две идеи, способные продвинуть жизнь региона и при этом вполне реализуемые. На пользу будет также активизация участия людей в обдумывании, ведь без этого сложно вершить большие дела.
Однако для достижения лучших результатов необходимо, чтобы власти доходчиво и подробно разъяснили, что подразумевается под справедливым переходом и каковы тут шансы для Ида-Вирумаа. Люди уже несколько лет наблюдают, как сланцевая промышленность сворачивается, и оправданно считают, что уже сейчас можно было бы предложить более масштабные и конкретные проекты будущего, которые позитивно повлияют на жизнь региона. Не только расплывчатые идеи, мол, необходим больший вклад в возобновляемую энергию, в новые технологии и циркулярную экономику, но и подробные анализы окупаемости и прошедшие стадию расчетов планы, к осуществлению которых приступить можно в ближайшее время. Из таких конкретных и крупных проектов в Ида-Вирумаа в работе сейчас только проект строительства нового завода сланцевого масла.
Если спрашивать чересчур обобщенно, то вряд ли ума добавится, потому как кому не хочется лучшей жизненной среды и инфраструктуры, высокооплачиваемых и безвредных для местной природы рабочих мест, большей социальной поддержки…
Государственной власти в связи с будущим региона надо найти ответ на вопрос, что в постсланцевую эпоху может побудить новые предприятия прийти в Ида-Вирумаа - в регион на окраине Евросоюза, граничащий с Россией, экономическое сотрудничество с которой, очевидно, еще много лет будет нарушено. Какие дополнительные стимулы может предложить для этого эстонское государство, а также в каком объеме и на каких условиях удастся использовать для этого евросоюзные деньги "справедливого перехода"?