Эрик Гамзеев: Ида-Вирумаа в ожидании денежного дождя

Такое впечатление может сложиться, если послушать речи разных политиков, будто корабли с трюмами, набитыми деньгами, вот-вот возьмут курс на Ида-Вирумаа, чтобы принести в этот край процветание.

Такие разговоры связаны прежде всего с бытующим в последнее время словосочетанием "справедливый переход". Проще говоря, это должно означать, что Евросоюз выплатит Ида-Вирумаа компенсацию за то, что царивший в здешнем регионе на протяжении столетия производитель, то есть сланцевая промышленность, еще больше свернет свою деятельность. Заодно это должно стать деньгами на семенной фонд для новых начинаний, чтобы жизнь в регионе в будущем не заглохла.

Более сложное и уточняющее разъяснение можно найти на домашней странице Ида-Вирумааского союза самоуправлений: "Справедливый переход - это применение мер, необходимых для достижения внутригосударственных и международных климатических целей, таким образом, чтобы при переходе на углеродно нейтральную экономику на максимально возможном уровне было гарантировано сохранение благополучия жителей, местных самоуправлений и государства, а предпринимателям была обеспечена поддержка публичного сектора для поиска и реализации следующих за переходом новых бизнес-возможностей".

Работающая в Кембриджском университете Аннела Ангер-Краави, которая руководит новым научным проектом Евросоюза, занимающимся будущим Ида-Вирумаа, отметила недавно в интервью ERR, что для понятия "справедливый переход" еще нет однозначного определения, его еще только обсуждают. Она призналась, что пока не может сказать, каким образом реорганизовать экономику Ида-Вирумаа, чтобы проигравших оказалось как можно меньше, однако в рамках рассчитанного на четыре года проекта планируют придумать и это.

Выполненный весной аналитическим центром "Praxis" анализ возможностей справедливого перехода Ида-Вирумаа отметил, что главным узким местом является отсутствие плана перехода.

"Справедливый переход" для Ида-Вирумаа - это пока что только луч надежды, который мечется в полутемной комнате, его непосредственную пользу для уезда понять сейчас довольно сложно.

Противоречивые сигналы поступают также относительно того, о каких суммах идет речь. Они колеблются от 125 миллионов до миллиарда. Сейчас знатоки говорят о сумме в полмиллиарда, но и тут хватает вопросов, для кого и чего предназначены эти деньги и каковы правила их использования.

Итак, "справедливый переход" для Ида-Вирумаа - это пока что только луч надежды, который мечется в полутемной комнате, его непосредственную пользу для уезда понять сейчас довольно сложно.

Возможно и такое, что покуда чиновники и ученые формируют очередные видения касательно будущего Ида-Вирумаа, анализируют и планируют, и долгожданный переход наконец-таки стартует (если все пойдет хорошо), ситуация во многом может оказаться уже не такой, какая сейчас. Во втором квартале этого года в "Eesti Energia" сократили более 200 рабочих мест, за последние два года - более тысячи, а за последние десять лет - более 3300.