Танель Раук дебютирует на европейской арене

- Раньше я соревновался в странах Балтии и в Финляндии, но, наверное, каждый мотогонщик держит за пазухой маршальский жезл и хотел бы испытать себя в конкуренции на более высоком уровне, - сказал Раук. - На родине ты можешь постоянно претендовать на пьедестал, но хотелось бы увидеть, каков мой уровень в мире большого мотоспорта. К счастью, клуб помог осуществить мою мечту, - добавил он.

- Я до сих пор сожалею, что в молодости не смотрел по сторонам и не ставил более высоких целей. В лице Танеля в клубе есть человек, который заслуживает этого шанса, - сказал представитель Йыхвиского мотоклуба Арго Кеэрме. - В Европе сложно пробиться, и мы в клубе раздумывали, будет ли экономически возможно стартовать в каком-нибудь более далеком уголке мира. И вот теперь эта возможность практически сама свалилась в руки.

Разумеется, пробиться в число стартующих нелегко. "Вдобавок к водительским навыкам потребовалось довольно много денег и документов. Кроме того, всевозможные тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты, которые теперь требуются. Размер команды и контакты с посторонними во время соревнований тоже ограничены, если не сказать минимизированы", - отметил Арго Кеэрме, который поедет на соревнования в качестве механика.

- Наверное, самое тяжелое для меня как молодожена - неделю быть отрезанным от своей семьи, но в то же время этот старт - шанс осуществить мою заветную мечту, который выпадает, может быть, раз в жизни, - сказал Танель Раук.

- Я уверен, что Танель способен выложиться по полной и в конкуренции на ЧЕ, где гонка гораздо длиннее, чем на родной земле. Вопрос в том, какое место он займет в конкуренции на ЧЕ, - отметил Арго Кеэрме.