Четырнадцать лет назад Юрате Кастрицкая из курортного Тракая переехала в Кохтла-Ярве и утверждает, что ни минуты не пожалела об этом: в небольшом эстонском городе она нашла свое счастье во всех смыслах слова - семью, любимую работу и, главное, возможность реализовать свои творческие способности. Перечень ее увлечений очень длинный - от разных видов рукоделия до стихов и музыки. Десять лет назад она открыла студию прикладного творчества в Вахтраском центре и охотно делится своими навыками со всеми заинтересованными. Написала более ста песен, одна из которых была посвящена 70-летию Кохтла-Ярве и прозвучала на юбилейном празднике четыре года назад. На днях Юрате стала победительницей "Шерстиваля" - международного конкурса среди мастеров валяния.