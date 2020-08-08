Сб, 8.08.2020
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У йыхвиского властного союза остается в волостном собрании перевес всего в один голос

Сергей Тульский.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

У пришедшей к власти в Йыхви в конце июня коалиции остается в волостном собрании перевес всего в один голос, так как один из ее членов - Велли Набер - покидает волостное собрание.

Набер являлась в волостном собрании замещающим членом от избирательного союза Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu".

Так как приостановивший в октябре прошлого года свои депутатские полномочия Сергей Тульский, набравший на выборах 74 голоса, пожелал теперь восстановить их, то получившая на выборах 50 голосов Велли Набер должна отдать ему место в собрании. Насколько известно, Тульский не изъявил желания присоединиться к коалиции.  

Отныне в Йыхвиском волостном собрании у коалиции имеется 11 голосов, у оппозиции - 10.

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