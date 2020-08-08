У йыхвиского властного союза остается в волостном собрании перевес всего в один голос

Так как приостановивший в октябре прошлого года свои депутатские полномочия Сергей Тульский, набравший на выборах 74 голоса, пожелал теперь восстановить их, то получившая на выборах 50 голосов Велли Набер должна отдать ему место в собрании. Насколько известно, Тульский не изъявил желания присоединиться к коалиции.