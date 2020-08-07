Соприкасавшиеся в Силламяэском порту с "коронакораблем" местные люди не заболели

Пресс-представитель Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала в пятницу днем, что ни у кого из них коронавирус не обнаружен, но в то же время инкубационный период еще не закончился.

Ходящий под флагом Норвегии танкер в понедельник прибыл в Силламяэский порт из Финляндии, чтобы погрузить на терминале "DBT" аммиак. Двух заболевших моряков попросили доставить с танкера в больницу. У них обоих и еще у девяти членов экипажа обнаружили коронавирус.

Член правления "Silport Kinnisvara" Тынис Сеэсмаа сказал, что членам команды не разрешили сойти на берег. Подъехавшее к причалу такси отвезло двух заболевших моряков в больницу. Один из них сейчас находится в Ида-Вируской центральной больнице, второй - в клинике Тартуского университета.

По словам Сеэсмаа, круг контактировавших с командой судна в порту определен, в него входит около десяти человек. Среди них есть как работники терминала, которые организовали погрузку аммиака в танкер, водитель такси, который отвез заболевших моряков в больницу, так и поднимавшийся на борт судовой агент. "Все они сейчас находятся на домашнем карантине, в том числе и носившие в рабочее время защитную одежду работники терминала", - сказал Сеэсмаа, добавив, что водитель такси, отвезя моряков в больницу, больше не взял ни одного клиента.

Пробы на коронавирус у экипажа танкера на борту судна взяли работники "Synlab", прибывшие в защитной экипировке.

По словам Сеэсмаа, среди членов экипажа танкера под норвежским флагом есть граждане России, Филиппин и других стран.

В среду в 21.35 судно, по словам Сеэсмаа, покинуло Силламяэский порт и, насколько ему известно, взяло курс на финский порт Уусикаупунки, откуда оно и прибыло в Силламяэ.

Как сказал Сеэсмаа, присутствие судна с заразившимися коронавирусом членами команды не нарушило работу порта. По его словам, с марта в Силламяэском порту действуют дополнительные меры предосторожности для уменьшения вероятности распространения коронавируса. К примеру, членам экипажей кораблей не разрешается сходить на берег, за исключением случаев, когда происходит смена экипажа, и в этом случае транспортное средство подъезжает к судну. "Мы не принимаем в порту гостей, как раньше. Следуем принципу: чем меньше в порту людей, тем меньше контактов", - сказал он, добавив, что и порт, и капитаны судов требуют, чтобы работники порта, которые поднимаются на борт, носили средства защиты.