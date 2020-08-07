Сб, 8.08.2020
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Директор школы обвиняет власти Йыхви в политическом воздействии

Летом 2017 года Теэт Энок и Ирина Шульгина были в одном лагере и готовились к местным выборам в одном избирательном союзе. Теперь Шульгина обвиняет Энока в политическом воздействии и угрозах; по оценке Энока, это странная реакция на запрос депутата.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина считает политическим преследованием запрос о том, почему она приняла на работу в школу как свою мать, так и сына.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В конце июня, когда в Йыхвиском волостном собрании только что произошла смена власти, депутат собрания Теэт Энок направил волостному старейшине Максу Кауру запрос, связанный с работой в Йыхвиской русской основной школе близких родственников директора Ирины Шульгиной. В числе прочего Энок хотел знать, на каких основаниях эти люди приняты на работу и что волостная управа предприняла для того, чтобы исключить в школе риск коррупции в ситуации, когда в непосредственном подчинении директора работают ее близкие родственники.

На работе и мать, и сын 

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