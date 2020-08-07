Директор школы обвиняет власти Йыхви в политическом воздействии

В конце июня, когда в Йыхвиском волостном собрании только что произошла смена власти, депутат собрания Теэт Энок направил волостному старейшине Максу Кауру запрос, связанный с работой в Йыхвиской русской основной школе близких родственников директора Ирины Шульгиной. В числе прочего Энок хотел знать, на каких основаниях эти люди приняты на работу и что волостная управа предприняла для того, чтобы исключить в школе риск коррупции в ситуации, когда в непосредственном подчинении директора работают ее близкие родственники.