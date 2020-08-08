Минобразования и Нарвской горуправе не удалось договориться по всем спорным вопросам о будущих гимназиях

Школа на эстонском - особый вопрос

Четвертым вопросом в дополнительных переговорах с министерством, по словам Ирины Янович, было финансирование Нарвской эстонской гимназии, но поскольку это не касается будущих госгимназий непосредственно, стороны договорились решать это дальше в рабочем порядке.

Завотделом культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус рассказала, что в ходе переговоров министерству предложили и вовсе передать Нарвскую эстонскую школу на баланс государства, но потом решили не обсуждать это в рамках соглашения о госгимназиях: "Решили вернуться к этому вопросу потом отдельно".

Зато в тексте проекта соглашения появилось упоминание о новом эстонском детском саде. Сказано, что при архитектурном проектировании здания будущей госгимназии в Нарве на улице Краави, 1 будут определены наилучшие решения сразу для трех зданий: учебное здание госгимназии, учебное здание эстонской основной школы, образуемой на базе сегодняшней Нарвской эстонской гимназии, а также здание детсада, который Нарвская горуправа планирует отдельным этапом.

Минобразования рассчитывает на продолжение обсуждения

Согласование проекта соглашения с Нарвой и дальнейшие действия комментирует глава отдела сети образовательных учреждений в Министерстве образования и науки ИНДРЕК РИЙСАР:

Индрек Рийсар ФОТО: Haridus- ja teadusministeerium

- Министерство образования и науки радо, что процесс создания нарвских государственных гимназий переходит на следующий этап. Мы считаем сотрудничество с городом Нарвой результативным и предметным - сотрудничество между Министерством образования и науки и городом складывается успешно, и текущая версия договора о сотрудничестве является результатом конструктивного диалога. В ходе обсуждений мы рассматривали различные варианты решений, формулировки и графики.

Текущее соглашение определяет рамки, и в случае его утверждения продолжится обсуждение согласованных пунктов. В том числе в ближайшее время продолжится обсуждение организации нестационарного обучения. Опыт министерства показывает, что организация обучения взрослых при центре профобразования является разумным решением, поскольку профессиональное обучение становится все более популярным среди взрослых и такая организация поможет обеспечить более плавный переход на следующий уровень образования. Мы планируем обстоятельно обсудить с Нарвой этот вариант.

В этом учебном году планируется завершить архитектурный конкурс и заключить с победителем договор на проектирование. В последующие годы будут параллельно заниматься строительством школьных зданий и поиском директоров, которые будут по существу создавать школу. О более точном графике говорить пока рано, но по плану школа распахнет двери 1 сентября 2023 года.