Минобразования и Нарвской горуправе не удалось договориться по всем спорным вопросам о будущих гимназиях

Министерство образования и науки и Нарвская горуправа согласовали текст нового соглашения о создании в приграничном городе двух госгимназий к сентябрю 2023 года. Правда, спорный вопрос о школьно-гимназическом образовании для взрослых оставили нерешенным - к нему вернутся уже после местных выборов 2021 года. Зато появилось упоминание о новом будущем детском саде по соседству с эстонской школой.
Нарвская горуправа утвердила и передала в Нарвское горсобрание проект нового соглашения с Министерством образования и науки. Задача соглашения - определить программу действий и принципы создания государственных гимназий в городе Нарва. Цель - начало обучения в двух государственных гимназиях в Нарве 1 сентября 2023 года.
Одна госгимназия расположится, как и планировали ранее, на улице Александра Пушкина; ныне это участки недвижимости №29, 29a, 31, 33. Вторая госгимназия будет еще только проектироваться на улице Краави, 1, где сегодня Нарвская эстонская гимназия.
Обеспечение финансирования строительства госгимназий будет из структурных фондов Евросоюза. Вопрос цены строительства госгимназий в соглашении не отражен, работами будет заниматься государственное АО "Riigi Kinnisvara".
Город Нарва должен будет принять решения по преобразованию своей школьной сети в части гимназического обучения.
Требуется политическое одобрение
Базовое соглашение об общих намерениях Минобразования и Нарва подписали в мае 2016 года, а вытекающее из него соглашение о создании к сентябрю 2022 года одной Нарвской госгимназии подписали в апреле 2018-го. С началом реализации того соглашения сторонам стало ясно, что оно требует переработки, в том числе встал ребром вопрос о языке обучения. В итоге решили учреждать не одну, а сразу две госгимназии - с эстонским и смешанным (60/40) языками обучения, а также передвинули на год срок открытия.
Представители министерства и Нарвы в 2019-2020 годах провели переговоры о новом соглашении, его окончательный проект уже согласован сторонами, и теперь Нарвскому горсобранию предстоит обсудить этот проект и дать согласие на подписание. Нельзя исключать, что на стадии политического обсуждения в депутатском корпусе возникнут новые замечания, пожелания, возражения.
Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович сказала "Северному побережью", что рассмотрение проекта соглашения она уже распределила по депутатским комиссиям.
- Я надеюсь, что в августе этот вопрос пройдет через горсобрание, - сказала Янович, напомнив, что данный вопрос уже был в предварительном производстве, проводился открытый инфочас, поэтому прошлые замечания и пожелания уже отражены в представленном проекте.
Пожелания Нарвы учтены
Ирина Янович с удовлетворением отметила, что высказанные комиссией горсобрания четыре последних пожелания к проекту соглашения в нем теперь учтены.
Первым пожеланием Нарвы было указать учреждение двух госгимназий не просто с 720 учебными местами, а "до 720 учебных мест". Это, как считается, даст остающимся городским гимназиям больше места для маневра.
Второй момент, на котором настаивали власти Нарвы, по словам Янович, это - в распределении учащихся между государственными и городскими гимназиями (80 и 20 процентов соответственно) учитывать также учащихся нестационарной формы обучения. Прежде брали в расчеты только гимназистов из стационарных, то есть обычных гимназий. Нестационарное школьное обучение ведется в основном в Нарвской школе для взрослых, но также возможно и в ряде других нарвских гимназий.
Дальнейшая судьба Нарвской школы для взрослых была третьим спорным моментом - и таковым остается. Министерство предполагает, что Нарва закроет эту школу и передаст нестационарное школьное обучение в заботу Ида-Вирумааского центра профобразования (см. комментарий министерства к этой статье), однако в последней редакции проекта соглашения записали, что о переорганизации нестационарного обучения стороны договорятся к 31 августа 2022 года, но с 1 сентября этим обучением все равно займется Ида-Вирумааский центр профобразования. Так сформулировано, чтобы данный спорный вопрос решал следующий состав Нарвского горсобрания, который может оказаться более сговорчивым.
Школа на эстонском - особый вопрос
Четвертым вопросом в дополнительных переговорах с министерством, по словам Ирины Янович, было финансирование Нарвской эстонской гимназии, но поскольку это не касается будущих госгимназий непосредственно, стороны договорились решать это дальше в рабочем порядке.
Финансирование эстонской гимназии является для преимущественно русскоязычной Нарвы головной болью: число учеников там небольшое, поголовное финансирование не позволяет оплачивать необходимый штат учителей, поэтому руководству приходится ежегодно просить у государства дополнительные средства.
Завотделом культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус рассказала, что в ходе переговоров министерству предложили и вовсе передать Нарвскую эстонскую школу на баланс государства, но потом решили не обсуждать это в рамках соглашения о госгимназиях: "Решили вернуться к этому вопросу потом отдельно".
Зато в тексте проекта соглашения появилось упоминание о новом эстонском детском саде. Сказано, что при архитектурном проектировании здания будущей госгимназии в Нарве на улице Краави, 1 будут определены наилучшие решения сразу для трех зданий: учебное здание госгимназии, учебное здание эстонской основной школы, образуемой на базе сегодняшней Нарвской эстонской гимназии, а также здание детсада, который Нарвская горуправа планирует отдельным этапом.
Минобразования рассчитывает на продолжение обсуждения
Согласование проекта соглашения с Нарвой и дальнейшие действия комментирует глава отдела сети образовательных учреждений в Министерстве образования и науки ИНДРЕК РИЙСАР:
- Министерство образования и науки радо, что процесс создания нарвских государственных гимназий переходит на следующий этап. Мы считаем сотрудничество с городом Нарвой результативным и предметным - сотрудничество между Министерством образования и науки и городом складывается успешно, и текущая версия договора о сотрудничестве является результатом конструктивного диалога. В ходе обсуждений мы рассматривали различные варианты решений, формулировки и графики.
Текущее соглашение определяет рамки, и в случае его утверждения продолжится обсуждение согласованных пунктов. В том числе в ближайшее время продолжится обсуждение организации нестационарного обучения. Опыт министерства показывает, что организация обучения взрослых при центре профобразования является разумным решением, поскольку профессиональное обучение становится все более популярным среди взрослых и такая организация поможет обеспечить более плавный переход на следующий уровень образования. Мы планируем обстоятельно обсудить с Нарвой этот вариант.
В этом учебном году планируется завершить архитектурный конкурс и заключить с победителем договор на проектирование. В последующие годы будут параллельно заниматься строительством школьных зданий и поиском директоров, которые будут по существу создавать школу. О более точном графике говорить пока рано, но по плану школа распахнет двери 1 сентября 2023 года.