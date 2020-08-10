Ждали с марта: кохтла-ярвеская футбольная команда одержала первую победу

Кохтла-ярвеский ФК "Ярве", стремившийся к первой победе в первой эстонской футбольной лиге с марта, в субботу вечером на домашнем стадионе с 16-й попытки наконец добился цели, обыграв команду U21 таллиннской "Флоры" со счетом 2:1.
Кохтла-ярвеский ФК "Ярве" повел в счете на 17-й минуте благодаря голу Глеба Певцова. Уже спустя три минуты молодежь "Флоры" сравняла счет с пенальти.
Первую победу в сезоне Кохтла-Ярве принес точный удар с пенальти капитана команды Эрика Круглова на 68-й минуте встречи.
Из предыдущих 15 матчей этого сезона ФК "Ярве" проиграл 12 и сыграл вничью три.
Благодаря этой победе ФК "Ярве" набрал первые три очка в турнирной таблице. Набранные в результате ничьих три очка пошли в счет погашения трех минусовых очков, которые футбольный союз назначил команде в начале сезона.
В первой лиге ФК "Ярве" с тремя очками занимает последнее место. Находящаяся на девятом месте команда U21 тартуской "Таммеки" далеко впереди - у нее 15 очков.