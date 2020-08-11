Прокурор Прийт Хейнсоо: Выманенные мошенниками деньги уходят за границу

- Много ли было таких случаев, когда деньги со счетов идавирусцев снимались таким образом, что мошенники представлялись им банковскими работниками, сообщали о сомнительных сделках и просили сообщить - и люди сообщали - коды доступа к их банковским счетам?

Прийт Хейнсоо: В последние недели о таких случаях сообщают все чаще. Схема выглядит так: людям звонят якобы из банка в связи с неправильным использованием их банковских карточек, получают от людей номера и коды банковских карточек, и на основании этих сведений незаконно снимают с банковских счетов разные суммы.

Суммы могут достигать нескольких тысяч евро. По состоянию на 3 августа в Ида-Вирумаа было начато 18 уголовных производств по таким фактам.

- Много ли доходит до полиции информации о том, что подобные попытки предпринимались, но люди на эту удочку не попадались?

Карл Пыдер: Приятно констатировать, что подавляющее большинство получателей таких звонков на удочку не попадаются - в большинстве случаев, о которых сообщали полиции, преступникам все же не удавалось получить доступ к банковским счетам людей.

За последние дни именно таких сообщений становится все больше - люди уже очень хорошо знают, что имеют дело с мошенниками, прерывают разговор и передают информацию полиции.

- С какого времени начали использовать именно такую схему мошенничества?

Карл Пыдер: Первое мошенничество по такой схеме было зарегистрировано в Ида-Вирумаа 21 июля этого года.

- Каков типичный "профиль" звонящих? Мужчины это или женщины, на каком языке они разговаривают и какова их манера общения?

Карл Пыдер: Типичный звонящий - мужчина, говорящий на русском языке. По показаниям свидетелей, говорят мошенники как с акцентом, так и без него. Бывало также, что разговор начинала женщина, а когда у жертвы была вызвана первичная паника, сбор данных продолжал уже мужчина.

Главное - не впадать в панику и быть сообразительнее мошенника. Например, одна русскоязычная женщина, которой позвонил мошенник и заговорил на русском языке, предложила перейти на эстонский. Мошенник эстонским, конечно, не владеет. Женщине пообещали, правда, найти эстоноязычного "обслуживающего" и перезвонить, но так и не перезвонили.

- Каким образом выбирают жертву? Нет ли подозрения, что в руки преступников попали базы данных, которых у них быть не должно, или же происходит случайное выуживание жертв?

Карл Пыдер: Нельзя исключать, что у преступников имеется какая-то изначальная информация о пострадавших - например, номер телефона и имя. Поскольку к людям обращаются по имени, то у жертв именно поэтому может возникать доверие к собеседнику.