Прокурор Прийт Хейнсоо: Выманенные мошенниками деньги уходят за границу

Вируский окружной прокурор Прийт Хейнсоо и следователь, капитан полиции Карл Пыдер объясняют, как проходит набирающая в последние недели обороты волна мошенничеств, когда люди предоставляют мошенникам доступ к своим банковским счетам и лишаются тысяч евро.
- Много ли было таких случаев, когда деньги со счетов идавирусцев снимались таким образом, что мошенники представлялись им банковскими работниками, сообщали о сомнительных сделках и просили сообщить - и люди сообщали - коды доступа к их банковским счетам?
Прийт Хейнсоо: В последние недели о таких случаях сообщают все чаще. Схема выглядит так: людям звонят якобы из банка в связи с неправильным использованием их банковских карточек, получают от людей номера и коды банковских карточек, и на основании этих сведений незаконно снимают с банковских счетов разные суммы.
Суммы могут достигать нескольких тысяч евро. По состоянию на 3 августа в Ида-Вирумаа было начато 18 уголовных производств по таким фактам.
- Много ли доходит до полиции информации о том, что подобные попытки предпринимались, но люди на эту удочку не попадались?
Карл Пыдер: Приятно констатировать, что подавляющее большинство получателей таких звонков на удочку не попадаются - в большинстве случаев, о которых сообщали полиции, преступникам все же не удавалось получить доступ к банковским счетам людей.
За последние дни именно таких сообщений становится все больше - люди уже очень хорошо знают, что имеют дело с мошенниками, прерывают разговор и передают информацию полиции.
- С какого времени начали использовать именно такую схему мошенничества?
Карл Пыдер: Первое мошенничество по такой схеме было зарегистрировано в Ида-Вирумаа 21 июля этого года.
- Каков типичный "профиль" звонящих? Мужчины это или женщины, на каком языке они разговаривают и какова их манера общения?
Карл Пыдер: Типичный звонящий - мужчина, говорящий на русском языке. По показаниям свидетелей, говорят мошенники как с акцентом, так и без него. Бывало также, что разговор начинала женщина, а когда у жертвы была вызвана первичная паника, сбор данных продолжал уже мужчина.
Главное - не впадать в панику и быть сообразительнее мошенника. Например, одна русскоязычная женщина, которой позвонил мошенник и заговорил на русском языке, предложила перейти на эстонский. Мошенник эстонским, конечно, не владеет. Женщине пообещали, правда, найти эстоноязычного "обслуживающего" и перезвонить, но так и не перезвонили.
- Каким образом выбирают жертву? Нет ли подозрения, что в руки преступников попали базы данных, которых у них быть не должно, или же происходит случайное выуживание жертв?
Карл Пыдер: Нельзя исключать, что у преступников имеется какая-то изначальная информация о пострадавших - например, номер телефона и имя. Поскольку к людям обращаются по имени, то у жертв именно поэтому может возникать доверие к собеседнику.
Можно также предположить, что когда звонящий представляется работником банковской службы поддержки клиентов и использует номер, похожий на номер телефона клиентской поддержки, то у жертвы может возникнуть уверенность, что речь идет о банковском работнике, который и должен знать его имя.
Прийт Хейнсоо: Тем не менее нелишне еще раз повторить, что насколько бы убедительным ни казался звонящий, нельзя сообщать посторонним лицам свои банковские данные, CVC-код банковской карточки и коды аутентичности - например, коды Smart-ID, mobiil-ID и т.д. Последствием попадания этих данных в неверные руки может стать утрата денег.
- Что делает полиция для поимки преступников?
Карл Пыдер: В настоящий момент по всем эпизодам ведется активное производство.
- Много ли на сегодня подозреваемых?
Прийт Хейнсоо: На сегодня подозреваемых по этим производствам нет, но полиция активно проводит процессуальные действия для сбора доказательств.
- Откуда поступают звонки и на какие счета переводятся украденные деньги?
Карл Пыдер: Такие звонки поступают с номеров с эстонским телефонным кодом, но это необязательно означает, будто звонят из Эстонии - возможно, что эти телефонные номера перенаправленные или скрытые, то есть с номера с эстонским телефонным кодом можно звонить также из-за границы.
Прийт Хейнсоо: В некоторых случаях используют цифровую комбинацию, похожую на банковский номер инфотелефона. Например, мошенники звонили с номера +372 23 310 310, а правильный номер телефона банка +372 6 310 310.
Переводят деньги на находящиеся за рубежом банковские счета.
- Если вероятность раскрытия компьютерных инвестиционных мошенничеств близка к нулевой, то какова она в случае данной мошеннической схемы?
Карл Пыдер: Полиция и прокуратура делают все, чтобы установить преступников, но, как уже было сказано, люди и сами могут сделать очень многое для защиты своего имущества, следуя рекомендациям полиции и банков.
Прийт Хейнсоо: Людей, ставших жертвами мошенничества, просим немедленно оспорить сомнительную банковскую сделку, воспользовавшись интернет-банком или обратившись в банковскую контору. Ни в коем случае нельзя передавать по телефону личные данные и коды. В случае подозрения надо самим связаться с банковской конторой.