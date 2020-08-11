Вт, 11.08.2020
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Детская школа программирования в Кохтла-Ярве вызвала большой интерес

В Славянской школе в субботу было многолюдно, поэтому участников разбили по группам.

ФОТО: Частный архив

Насыщенным получился субботний день 8 августа в кохтла-ярвеской Славянской школе - более сотни маленьких и взрослых горожан пришли на презентацию нарвской детской школы программирования "Edukoht".

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Заинтересовавшихся оказалось так много, что пробные уроки программирования для ребят провели в этот день трижды - в 13, 15 и 17 часов. На вечернюю встречу пришли около 70 человек - дети и родители. Погода была отличная, проекторы и экраны вынесли на улицу. Пока ребята двигались по рабочим комнатам, где пробовали сами написать компьютерную игру, участвовали в викторине и битве роботов, взрослые прослушали познавательную лекцию о пользе программирования в развитии детей. 

По словам директора Славянской школы Светланы Владимировой, самый большой интерес к новой школе проявили дети 10-12 лет. Из них собрали первую группу, которая начнет занятия уже на этой неделе. 

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