Детская школа программирования в Кохтла-Ярве вызвала большой интерес

Заинтересовавшихся оказалось так много, что пробные уроки программирования для ребят провели в этот день трижды - в 13, 15 и 17 часов. На вечернюю встречу пришли около 70 человек - дети и родители. Погода была отличная, проекторы и экраны вынесли на улицу. Пока ребята двигались по рабочим комнатам, где пробовали сами написать компьютерную игру, участвовали в викторине и битве роботов, взрослые прослушали познавательную лекцию о пользе программирования в развитии детей.