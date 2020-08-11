Оруский парк в Тойла наполнится световыми инсталляциями и музыкой

Посетители Оруского парка смогут 14 и 15 августа с восьми вечера и до двух ночи насладиться более чем 30 чарующими световыми инсталляциями, захватывающими выступлениями и шумом уличных кафе.

Выступления в каждой части парка

Концерты дадут гармонист фламандского происхождения Диедерик Тиммерманс, волшебник hang-барабана Яан Мийкаэль Кирсс, осязающий границы звуковых и ритмических ландшафтов Сильвер Ульвик, а также переводящий сообщения растений на язык музыки Пеэтер Ребане.

Так как 2020 год объявлен также годом эстонских народных сказаний, то соавторами "Тойлаской белой ночи" являются сказители Полина Черкасова и Харди Мёллер. Гостей удивят местными преданиями и рассказами о действительно происходивших в регионах событиях, которые будут представлены как на экранах, так и в живом исполнениии.

- Центром "Тойлаской белой ночи" станет дворцовая площадка и ее окрестности, хотя мероприятия будут разбросаны по всему парку, - сказал руководитель Ида-Вируской зоны посещений RMK Хейнар Юузе. - На краю дворцовой площадки установим инфопалатку, где мы будем раздавать брошюры и книги о мероприятии и парке. Станем предлагать также продукцию местных предпринимателей.

Откроются также два кафе: одно рядом со школой и второе - на балюстраде дворцового сада. Питание организует ресторан мызы Сагади RMK.

На дворцовой площадке покажут самую большую световую инсталляцию радиусом более 17 метров, а кроме того, светохудожники, музыканты и сказители будут передвигаться по липовой аллее, рядом с прудами, пещерой Серебряного источника, гротом и Ласточкиным гнездом.

- Для концерта не всегда необходимы мощные усилители и сцена. Певцы и музыканты нашего мероприятия носят с собой звуковую технику на аккумуляторах или же музицируют акустически, и в каждой части парка покажут свою программу. На мероприятии не будет фейерверка или гремящей музыки, ведь они не сочетаются с атмосферой Оруского парка, - объяснил Юузе.

Распределят на два дня

Мероприятие, привлекавшее в предыдущие годы большое внимание в Кейла-Йоа и Сагади, нынче распределили на два дня и срежиссировали таким образом, чтобы оба вечера и ночи были заполнены светом и повторяющимися вновь и вновь песнями и музыкой. В интересах безопасности участников и лучшего регулирования потока гостей RMK помогает в этот раз зарегистрироваться на веб-странице loodusegakoos.ee, выбрав для себя подходящий день и час.