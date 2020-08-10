В Кохтла-Ярве и Йыхви стартовал фестиваль уличного искусства

"Rural Urban Art" проходит третий год подряд, художники собираются в разных уездах страны, чтобы добавить красок в жизнь городов. На этот раз выбрали Ида-Вирумаа - инициаторы получили не только одобрение, но и поддержку муниципалитетов Йыхви и Кохтла-Ярве - они выделили на проведение мероприятий 7 тысяч евро и 3 тысячи евро соответственно.

Список объектов: ул. Харидузе, 8a, Йыхви - Лаура Лехтинен (Финляндия)

ул. Яама, 38a, Йыхви - Lex Zooz (Эстония)

ул. Калеви, 16, Кохтла-Ярве - Лийзи Грюнберг (Эстония)

ул. Калеви, 25a, Кохтла-Ярве - Копылов (Эстония)

Творить чудеса стрит-арта планировали десять художников из пяти стран, но, к сожалению, коронавирус вынудил организаторов внести коррективы: трое зарубежных участников не смогут приехать в Эстонию на этой неделе - это Джеро из Германии, Максим из Франции и Олексий Чекал из Украины. Из-за проблем со здоровьем не приедет также Мария-Лийза Леонидов из Таллинна.

- Четыре объекта останутся временно нереализованными, - объясняет представитель команды организаторов Анастасия Гаврина, - придется подождать стенам Йыхвиской русской основной школы, кохтла-ярвеской Малеваской основной школы, железнодорожного тоннеля в Йыхви и Ахтмеской школы искусств в Кохтла-Ярве. Однако они не останутся серыми навсегда - наши планы будут воплощены, как только у авторов эскизов появится возможность приехать в Ида-Вирумаа, очень надеемся, что большинство уже этой осенью. Только Малеваскую школу по договоренности с Кохтла-Ярвеским горуправлением было решено перенести на следующий год, ее должен украсить художник из Франции.

В рамках фестиваля со вторника по четверг в Йыхви проходит молодежный дневной лагерь, в котором выразили желание заниматься 20 молодых художников. С основами композиции и различными техниками уличного искусства их познакомят Андреас Луигас и Аллан Люберг. В последний день под их руководством участники распишут стены гаража на Пуру теэ.

15 августа в 11.00 состоится тур по уличному искусству в Йыхви. Организаторы призывают горожан прийти и посмотреть на происходящее, при желании пообщаться с авторами и, конечно же, ждут откликов.