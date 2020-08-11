Экоактивисты проиграли суд по делу о заводе масел

Что такое НКО "Loodusvõlu"?

Зарегистрированное в прошлом году в Тарту и состоящее в основном из молодых активистов НКО "Loodusvõlu" пишет о себе в социальных медиа: "Беря пример с Греты Тунберг и тысяч молодых людей по всей Европе, мы тоже боремся за то, чтобы изменение климата рассматривалось как кризис и были приняты меры до того, как ущерб станет необратимым. Предупреждения ученых игнорировались слишком долго, настало время действовать".