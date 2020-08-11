Экоактивисты проиграли суд по делу о заводе масел

Борющееся за окружающую среду НКО "Loodusvõlu" проиграло в суде дело, в рамках которого ходатайствовали об отмене разрешения на строительство нового завода, планируемого в Аувере. Суд решил, что строительство завода никак не может нанести вред окружающей среде.
НКО "Loodusvõlu" подало в Тартуский административный суд жалобу с просьбой аннулировать выданное Нарва-Йыэсууским горуправлением 27 марта этого года разрешение на строительство завода масел вместе с ходатайством о приостановлении действия распоряжения горуправления в порядке первичной правовой защиты.