Вт, 11.08.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Экоактивисты проиграли суд по делу о заводе масел

Концерн "Eesti Energia" построил первый завод сланцевого масла, работающий по технологии "Enefit", в 2013 году, и он обошелся в 250 миллионов евро. Уже тогда предприятие заявило, что планирует в будущем построить новые заводы масел.

ФОТО: Илья Смирнов

Борющееся за окружающую среду НКО "Loodusvõlu" проиграло в суде дело, в рамках которого ходатайствовали об отмене разрешения на строительство нового завода, планируемого в Аувере. Суд решил, что строительство завода никак не может нанести вред окружающей среде.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

НКО "Loodusvõlu" подало в Тартуский административный суд жалобу с просьбой аннулировать выданное Нарва-Йыэсууским горуправлением 27 марта этого года разрешение на строительство завода масел вместе с ходатайством о приостановлении действия распоряжения горуправления в порядке первичной правовой защиты.

Что такое НКО "Loodusvõlu"?

Зарегистрированное в прошлом году в Тарту и состоящее в основном из молодых активистов НКО "Loodusvõlu" пишет о себе в социальных медиа: "Беря пример с Греты Тунберг и тысяч молодых людей по всей Европе, мы тоже боремся за то, чтобы изменение климата рассматривалось как кризис и были приняты меры до того, как ущерб станет необратимым. Предупреждения ученых игнорировались слишком долго, настало время действовать".

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