Вт, 11.08.2020
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Тюремный бунт в Йыхви: суд признал действия заключенных участием в массовых беспорядках

В 2018 году Вируский уездный суд осудил за участие в массовых беспорядках буянивших заключенных Вируской тюрьмы. Хотя в промежутке Тартуский окружной суд успел вынести оправдательный приговор, Госсуд в конце концов решил, что заключенные все же виновны.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Госсуд нашел, что произошедший более пяти лет назад в Вируской тюрьме инцидент, когда заключенные одновременно начали буянить в камерах, являлся все же массовым беспорядком, хотя окружной суд ранее и пришел к противоположной точке зрения.

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Эта история началась 12 июня 2015 года, когда несколько заключенных Вируской тюрьмы отказались от пищи, выразив таким образом протест против раздатчика пищи. А именно: заключенным стало известно, что назначенный на раздачу мужчина - гомосексуалист, а в соответствии с сохранившимися с советских времен тюремными традициями, эти лица имеют самый низкий статус. Поэтому часть заключенных не посчитала возможным принимать пищу от этого раздатчика, потребовав, чтобы его заменили.  

Окна и унитазы 

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