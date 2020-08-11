Тюремный бунт в Йыхви: суд признал действия заключенных участием в массовых беспорядках

Эта история началась 12 июня 2015 года, когда несколько заключенных Вируской тюрьмы отказались от пищи, выразив таким образом протест против раздатчика пищи. А именно: заключенным стало известно, что назначенный на раздачу мужчина - гомосексуалист, а в соответствии с сохранившимися с советских времен тюремными традициями, эти лица имеют самый низкий статус. Поэтому часть заключенных не посчитала возможным принимать пищу от этого раздатчика, потребовав, чтобы его заменили.