ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кого представляют экоактивисты?

Довольно малоизвестная некоммерческая организация обратилась в суд, поскольку уверена, что будущий завод сланцевого масла - это плохо, поскольку он будет портить природу и не согласуется с одобренными в Европе и Эстонии принципами климатической нейтральности.

Однако с такими неконкретными аргументами можно жаловаться в суд на что угодно, ведь любая деятельность человека, к сожалению, связана с оказанием воздействия на окружающую среду. Образно говоря, даже те плакаты, на которых экоактивисты пишут свои лозунги и требования, тоже изготовлены с воздействием на окружающую среду, ведь чтобы их смастерить использовалась, например, древесина, для заготовки которой пришлось вырубить лес. Вопрос в масштабах и размере воздействия. Министерство окружающей среды тоже находит в своем ответе, что данный жалобщик, ссылаясь на климатическую нейтральность, не учел тему во всей совокупности.

Чтобы доказать в суде вред той или иной деятельности, а также ее масштабы и противоречие действующим нормам и законам, надо предъявить очень четкие факты. Недостаточно аргумента "... так как мне не нравится".