Миротворцева оставила позади большинство конкурентов-мужчин

В этом году на чемпионате Эстонии, проходившем почти в 30-градусную жару в Кадриорге, Миротворцева хоть и не повторила свой прошлогодний подвиг, когда она оставила позади всех мужчин, и время было на две с лишним минуты медленнее ее собственного рекорда Эстонии, но показала, что и в бедный на соревнования коронавирусный сезон она находится в хорошей форме. Принесшее ей победу время 50.11,22 - 19-й результат в европейском рейтинге этого сезона среди взрослых и 35-й результат в мировом рейтинге. Из мужчин на трассе ее обогнал только Вирго Адусоо.