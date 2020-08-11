В Нарва-Йыэсуу спасли тонущего пьяного мужчину, который затем поспешил скрыться

Услугу береговой охраны оказывает самоуправлениям Нарва-Йыэсуу, Нарвы и Силламяэ некоммерческое объединение "FirePro". Его руководитель Иван Егоров рассказал "Северному побережью", что тревожная информация поступила на береговую вышку от Спасательного департамента днем в субботу, 8 августа. Спасательная машина уже ехала по вызову, но еще быстрее добрались к месту происшествия в прибрежных водах Нарвского залива береговые спасатели на моторной лодке. Также выдвинулись на место карета скорой помощи и патруль полиции и погранохраны.

События разворачивались вне официального охраняемого пляжа Нарва-Йыэсуу.

- Мужчина был в воде уже абсолютно без сил, наши ребята подоспели вовремя и помогли ему выбраться на берег. Там уже ждали скорая помощь и спасатели, - рассказал Егоров.

По оценке береговых спасателей, мужчина лет сорока был сильно пьян, но, невзирая на это, он отплыл от берега метров на двести.

Береговые спасатели также отметили, что спасенный мужчина очень волновался насчет передачи его властям, поэтому покинул берег сразу после получения неотложной помощи.

Руководитель по коммуникации Идаского спасательного центра Евгения Парв подтвердила, что вызов на пульт Центра тревоги поступил 8 августа в 14.38.

- Звонивший очевидец заволновался о мужчине, который, по его словам, находился в 200-300 метрах от берега и подозрительно нырял. Оказалось, что мужчина был пьян. С помощью береговых спасателей мужчина вышел на берег, - рассказала Парв, также подтвердив, что спасенный мужчина ушел с места происшествия до приезда полиции.

По данным Спасательного департамента, в целом по Эстонии с начала года утонули 44 человека, в Ида-Вирумаа - 4. В Ида-Вирумаа спасатели реагировали на два вызова с утонувшими: 24 июня в озере Ульясте утонул мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 5 июля в Алутагузе, деревне Уускюла утонул также мужчина в состоянии сильного опьянения.

Еще из похожих происшествий: 12 июля в Нарве на Нарвском водохранилище мужчина в состоянии алкогольного опьянения отправился плавать на лодке, ударился о бетонную конструкцию, потерял сознание, но, к счастью, не погиб. В Кохтла-Ярве 1 августа в парковом пруду пьяные мужчина и женщина не могли сами выбраться из водоема, поскольку берег был скользким.

Иван Егоров из "FirePro" тоже рассказал, что в июле береговые спасатели предотвратили несколько опасных ситуаций. Например, на нарвском городском пляже Йоаорг дважды спасали утопающих, и в обоих случая это были опять же нетрезвые взрослые люди.

- Мы со своей стороны проводим и профилактическую работу, делаем им (пьяным на берегу) предупреждения, а если предупреждения не работают, то вызываем патруль полиции и погранохраны. Патрули не всегда могут приехать сразу, но мы все равно благодарны им, потому что их приезд имеет силу, - отметил Егоров.