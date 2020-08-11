Дмитрий Виноградов стал чемпионом уезда по мотокроссу

На этапе "TOP 200" живущая в Йыхви, но представляющая Сымерпалуский мотоклуб Криссу Коноплицки стартовала в качестве лидера женского зачета. "Роль фаворита была для меня несколько неожиданной, и хотя изначально я планировала в качестве зрителя насладиться гонками на уровне ЧМ и ЧЕ в Латвии, то как лидер класса чувствовала обязанность стартовать в Пюхайыэ", - сказала Коноплицки. Победы в обеих субботних гонках еще больше упрочили ее лидирующую позицию. В классе "MX C" вторым стал Аллар Кеэрме, в классе "MX E" Маллор Вилдак стал пятым, это же место в классе "MX D" занял Рихо Унт. В классе "MX B" Рауно Волдек был шестым.

В воскресенье помимо гонщиков на квадроциклах и мотоциклах с коляской стартовали одиночники, чтобы определить чемпиона Ида-Вирумаа. Из этого испытания победителем вышел Дмитрий Виноградов из Нарвы. В первой части гонки ему дышал в спину Аллар Кеэрме, но он потерпел неудачу, что позволило завоевать серебряную медаль Фреду-Геогру Пяэро, а бронзу - Рауно Волдеку. Кеэрме в итоге финишировал четвертым, опередив Рихо Унта. "Уровень гонщиков и мотоциклы разные, и я, обгоняя отстающего на круг, завалился на бок, и после этого ловить было больше нечего - гонка закончилась раньше", - сказал Кеэрме.