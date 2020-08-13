Кайре Вийл: Цифровое воздержание позволяет ощутить истинное единение с миром

Когда в 19-м веке изобрели телеграммы, некоторые американские фермеры испугались, что до них теперь будут доходить также такие сообщения, в которых они не заинтересованы. Сегодня мы ежедневно позволяем отвлекать себя десяткам информационных обрывков, не имеющим, по сути, никакого значения.

Вы не пробовали проследить за тем, как проводите время в вебе? Что случилось бы, если бы вы читали новости раз в день в бумажной газете? Без какой важной информации вы остались бы? В бумажной газете или радионовостях нет бесконечной видовой или информационной атаки, от которой многие попадают в зависимость.

Чтение газет не так сильно портит настроение, утомляет и поджирает наше время, как бесцельное блуждание по интернету. Часто дигитальные устройства руководят тем, как человек использует свое время и проводит досуг.

При чтении газетных новостей испытываешь иного рода удовольствие, нежели от лайков и ссылок в социальных сетях. В социальных меди люди часто двигаются как бы на автопилоте, когда неожиданные картинки или лайки на мгновение вводят в мозг дофамин, вызывающий ощущение счастья.

Человек - существо социальное. И для него важно, что думают о нем другие. А как еще можно узнать об этом, как не подсчитывая лайки в социальных сетях? Свидетельствует ли быстрое реагирование в социальных сетях об истинной заботе? К сожалению, из-за социальных сетей многие чувствуют себя еще более одинокими. В книге "Цифровой минимализм" Кэл Ньюпорт сравнивает киберблуждание с привычкой к курению. Курильщик жертвует свои легкие, увлекающийся лайками - душу.

Чтение газет не так сильно портит настроение, утомляет и поджирает наше время, как бесцельное блуждание по интернету.

Привыкание к цифровому воздержанию может поначалу показаться сложным и потребовать времени. Изменения почти всегда вызывают поначалу ощущение неудобства. Какие веб-страницы действительно необходимы вам в течение дня? Каким образом вы пользовались бы интернетом, если могли бы делать это всего час в день? Каким образом мы извлекали бы из социальных сетей самую полезную часть, если бы имели возможность бродить там всего десять минут в день?

В книге "Атомные привычки" Джеймс Клир рекомендует делать плохие привычки как можно более неудобными. Если тебе придется каждый раз заходить на запароленные веб-страницы, то авось у тебя и не будет возникать желания слишком часто заходить туда? Клир советует спрятать провоцирующие плохую привычку предметы и заменить, например, дигитальное устройство на какое-то средство полезного времяпровождения.

Каким бумажным носителем или каким предметом хобби вы могли бы заменить смарт-устройство, чтобы несколько раз в день брать в руки именно его? Наверняка вы вновь откроете для себя много бесплатных и легкодоступных занятий для свободного времени. На часы тоже можно смотреть на стене или руке, да и просыпаться можно под старый школьный будильник.

Чтение бумажной газеты и общение лицом к лицу - намного более медленные занятия, чем блуждание по вебу или использование лайков. Мы получаем также несравнимые впечатление от фастфуда и от блюда, приготовленного не спеша. Медленная и продуманная деятельность более значима, запоминаема и содержательна.

Цифровой детокс позволяет лучше ощутить единение с миром, а вместо наушников можно слушать собственные мысли и окружающие звуки. Личная беседа и похвала более ценны, чем тысяча лайков.