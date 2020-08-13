Капремонт улицы Калева завершат, а улицу Каэвури подлатают

В реконструкцию первой части улицы Калеви прошлым летом было инвестировано порядка 1250 тысяч евро, летом капитально отремонтирован участок более 600 метров и построены два дорожных кольца на пересечениях с Ярвекюла теэ и улицей Пярна. Теперь работы продолжатся - капитально отремонтируют участки на Ярвекюла теэ между ее пересечением с улицей Калеви и торговым центром "Вирония", а также от дома по улице Калеви, 25, где в прошлом году были завершены работы, до автозаправки "Circle". Остающийся участок до границы города будет приведен в порядок на следующем этапе.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко подчеркнула, что проект на реконструкцию улицы Калеви и Ярвекюла теэ уже есть, хозяйственная служба горуправления начала готовить документы на конкурс госпоставки и определить исполнителя работ постараются уже в этом году. "Если все пройдет быстро и успешно, то возможно, ремонт начнут уже в этом году, - конкретизирует собеседница. - Но если подготовительный процесс затянется до поздней осени, то начнем весной. В любом случае мы ставим цель завершить все планируемые работы к октябрю следующего года".