Капремонт улицы Калева завершат, а улицу Каэвури подлатают

На миллион евро, выделенные Министерством экономики и коммуникаций по ходатайству Кохтла-Ярвеского горуправления, продолжится реконструкция дорожного покрытия на улице Калеви и Ярвекюла теэ, а еще сто тысяч евро поддержки направят на ремонт улицы Каэвури.
В реконструкцию первой части улицы Калеви прошлым летом было инвестировано порядка 1250 тысяч евро, летом капитально отремонтирован участок более 600 метров и построены два дорожных кольца на пересечениях с Ярвекюла теэ и улицей Пярна. Теперь работы продолжатся - капитально отремонтируют участки на Ярвекюла теэ между ее пересечением с улицей Калеви и торговым центром "Вирония", а также от дома по улице Калеви, 25, где в прошлом году были завершены работы, до автозаправки "Circle". Остающийся участок до границы города будет приведен в порядок на следующем этапе.