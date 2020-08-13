Нарвитяне предлагают поймать уходящее лето

Торговцы и мастера из Эстонии, Латвии и Литвы привезут саженцы, дары летнего сада, сладости, мясные изделия, сувениры и промышленные товары, включая уникальные вещи ручной работы, а посетители смогут пообщаться с мастерами.

Летняя ярмарка - не только возможность сделать покупки, это прежде всего значит интересно и весело провести выходной день. Хорошее настроение создадут лучшая музыка нашего времени от SKY Радио, придуманные учениками Ида-Вирумааского центра профессионального образования различные развлекательные станции; центр "Аюда" организует конные прогулки и контактный зоопарк; Нарвский дом детского творчества проведет мастер-класс по плетению косичек и устроит выставку из фотографий учеников дома творчества. Дети также покажут зажигательные танцевальные номера.

Состоится гонка педальных машинок "Street Pedal Race" с участием предварительно зарегистрированных команд. Одна из них - заводные парни SKY Радио: ведущий утреннего шоу "ЗапуSKY!" Валера Листопад и ведущие вечернего шоу "Drive Time" Дэвид Лазба и Никита Легкоступ. После заезда будут проходить розыгрыши сувениров от SKY Радио и освежающих лимонадов "Brisa" cо вкусом маракуйи.

Руководитель по питанию Ида-Вирумааского профцентра Урмас Мурумяэ вместе со студентами проведет мастер-класс по грилю "Chill Grill and Fire". К слову, в этом году команда профцентра стала обладателем титула "Эстонский молодой мастер по грилю - 2020".