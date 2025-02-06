Люди возьмутся за руки, чтобы создать самое большое сердце Эстонии

Идея зародилась у основателя школы танцев "JJ-Street" Джоэла Юхта, который считает, что эта традиция пробуждает в людях чувство заботы и единства. Организацию мероприятия взяли на себя активные спортивные руководители, мэры, старейшины волостей, работники сферы молодежной и культурной деятельности и другие активисты, и с каждым годом список сердец становится все больше. В 2024 году было создано 35 сердец, а количество участников перевалило пятитысячную отметку.

Населенный пункт, где будет создано самое большое сердце по количеству участников, получает переходящий кубок. В прошлом году он достался жителям Рапла, в предыдущие годы побеждали Кохтла-Ярве и объединенная команда Валга/Валка.

Инициатором нынешней акции в Кохтла-Ярве выступил клуб фигурного катания "Ice way".

- Мы решили организовать это мероприятие для всех горожан, чтобы в сложное время, когда нас окружают многочисленные вызовы, пробудить заботу, перейти от разума к сердцу и подчеркнуть ценность местного сообщества, - сказала одна из руководителей клуба и инициатор акции Елена Дербнева. - Побыть вместе, чтобы почувствовать единение и радость. Нам, фигуристам, нравится любая ативная деятельность, но всегда больше тянет на каток. Сейчас в нашей стране фигурное катание на подъеме, хочется больше приобщать своих земляков к этому красивому спорту. Поэтому вместе с партнерами устраиваем этот праздник.