В воскресенье, 9 февраля, в четвертый раз состоится республиканская акция "Самое большое сердце Эстонии" - в разных уголках страны люди соберутся вместе, чтобы сформировать сердца и запечатлеть их с воздуха при помощи дрона.
Люди возьмутся за руки, чтобы создать самое большое сердце Эстонии
Идея зародилась у основателя школы танцев "JJ-Street" Джоэла Юхта, который считает, что эта традиция пробуждает в людях чувство заботы и единства. Организацию мероприятия взяли на себя активные спортивные руководители, мэры, старейшины волостей, работники сферы молодежной и культурной деятельности и другие активисты, и с каждым годом список сердец становится все больше. В 2024 году было создано 35 сердец, а количество участников перевалило пятитысячную отметку.
Населенный пункт, где будет создано самое большое сердце по количеству участников, получает переходящий кубок. В прошлом году он достался жителям Рапла, в предыдущие годы побеждали Кохтла-Ярве и объединенная команда Валга/Валка.
Инициатором нынешней акции в Кохтла-Ярве выступил клуб фигурного катания "Ice way".
- Мы решили организовать это мероприятие для всех горожан, чтобы в сложное время, когда нас окружают многочисленные вызовы, пробудить заботу, перейти от разума к сердцу и подчеркнуть ценность местного сообщества, - сказала одна из руководителей клуба и инициатор акции Елена Дербнева. - Побыть вместе, чтобы почувствовать единение и радость. Нам, фигуристам, нравится любая ативная деятельность, но всегда больше тянет на каток. Сейчас в нашей стране фигурное катание на подъеме, хочется больше приобщать своих земляков к этому красивому спорту. Поэтому вместе с партнерами устраиваем этот праздник.
Всех, кто готов присоединиться, ждут на стадионе "Химик" в воскресенье в 13.30, чтобы взяться за руки и построить фигуру в форме сердца. Фотографирование - в 14.00. После этого организаторы приглашают в ледовый холл, где можно согреться горячим чаем с печеньем, посмотреть выступления юных фигуристов и поучаствовать в ледовой дискотеке.
Силламяэсцы тоже готовы идти на рекорд
В Силламяэ акцию проводит спортивный комплекс "Калев" совместно с детским садом "Rukkilill" и муниципальными учреждениями.
- Давайте вместе покажем, насколько большое сердце у Силламяэ! - призывает директор спорткомплекса Антон Диев. - Эта традиция достойна продолжения, потому что сплачивает людей, давая возможность заняться вместе чем-то приятным, и позволяет почувствовать приближение Дня святого Валентина, праздника, давно покорившего сердца если не всех, то очень многих людей. Ждем всех на стадионе спортивного комплекса "Калев" по улице Кеск, 30 к 14.00.
После фотографирования можно будет поучаствовать в веселой разминке и мастер-классах, которые пройдут в спорткомплексе. Для всех участников мероприятия бесплатно горячий чай и пирожки, сладости и воздушные шарики.
Регистрироваться для участия в акции не требуется. Все фотографии сердец будут опубликованы 14 февраля на странице "Самое большое сердце Эстонии" в "Facebook", там же объявят победителя.