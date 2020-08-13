Мызные кафе Алутагузеской волости предложат вкусовые и музыкальные впечатления

В субботу, 15 августа в Иллука, Кийкла, Ийзаку, Мяэтагузе и Пагари откроют двери мызные кафе, которые будут угощать разнообразной программой. Кафе будут везде открыты по три часа.
Программа начнется в 10 часов в парке мызы Иллука, где откроется кафе "Helen". Для детей будут батут и детская йога. В 12 часов начнется первый концерт с Сандрой и Ялмаром Вабарна.
Далее начнется действо у забытой мызы Кийкла. Там не только откроется мызное кафе, но и отметят 3-й Кийклаский день качелей. Работать будут прилавок с выпечкой "Kolme Mõisapreili koogilett", гриль "Prowintsi" и кафе-паб. В 14 часов начнется концерт ансамбля цыганского танца "Ромашка" "Куда несет нас ветер". На землях мызы гулянье продолжится целый день.
В кафе исчезнувшей мызы Ийзаку угощение предложит кафе Клуба бабушек и Ийзакуского театрального кружка. О музыкальной части позаботится "Moonaküla muusikapatrull". Связанные с мызой легенды расскажет Анне Нургамаа.
Перед и рядом с винным амбаром мызы Мяэтагузе откроются кафе хутора Тагавялья, "Koffik" и кафе Мяэтагузеских добровольных спасателей. "Нам ничего особого для открытия кафе не нужно: покажем, как можно обойтись минимальными средствами", - пообещал командир команды Янно Воол. В 18 часов у мызы выступит "Kaunimate Aastate Vennaskond". Мяэтагузеские впечатления завершит экскурсией по мызе Хелди Айа.
Точку длинному кафе-ралли поставит теплым вечером ночное кафе парка мызы Пагари, где домашние деликатесы предложат местные домашние повара. В каретном сарае в 20 часов выступят Лаури Саатпалу и Пеэтер Ребане. Программа закончится экскурсией по Пагарискому общественному дому.