Мызные кафе Алутагузеской волости предложат вкусовые и музыкальные впечатления

Программа начнется в 10 часов в парке мызы Иллука, где откроется кафе "Helen". Для детей будут батут и детская йога. В 12 часов начнется первый концерт с Сандрой и Ялмаром Вабарна.

Далее начнется действо у забытой мызы Кийкла. Там не только откроется мызное кафе, но и отметят 3-й Кийклаский день качелей. Работать будут прилавок с выпечкой "Kolme Mõisapreili koogilett", гриль "Prowintsi" и кафе-паб. В 14 часов начнется концерт ансамбля цыганского танца "Ромашка" "Куда несет нас ветер". На землях мызы гулянье продолжится целый день.

В кафе исчезнувшей мызы Ийзаку угощение предложит кафе Клуба бабушек и Ийзакуского театрального кружка. О музыкальной части позаботится "Moonaküla muusikapatrull". Связанные с мызой легенды расскажет Анне Нургамаа.

Перед и рядом с винным амбаром мызы Мяэтагузе откроются кафе хутора Тагавялья, "Koffik" и кафе Мяэтагузеских добровольных спасателей. "Нам ничего особого для открытия кафе не нужно: покажем, как можно обойтись минимальными средствами", - пообещал командир команды Янно Воол. В 18 часов у мызы выступит "Kaunimate Aastate Vennaskond". Мяэтагузеские впечатления завершит экскурсией по мызе Хелди Айа.