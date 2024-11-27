МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.11-05.12 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 28 ноября

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - вечер поэзии "Забросив лот на небеса... Леонид Аронзон". Стихи читает Александр Мартынов.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - "Esimene meistriklass" / "Первый мастер-класс", концерт учеников 1-го класса Йыхвиской музыкальной школы.

* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - вечер скетчей в исполнении театра импровизаций "Impeerium". На сцене - Тарво Кралль, Эрки Ауле, Юллар Сааремяэ, музыкант Рагнар Тоомпуу. Билеты: до 24 ноября - 15 евро, позже - 20 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Банкет в Париже", романтическая комедия про семейные отношения по мотивам пьесы Нила Саймона. Организатор - "Unicorn Production SIA" (Рига). Билет - 15,60-23,60 евро. Билеты продаются в кассе центра культуры и в "Piletilevi".

Пятница, 29 ноября

"Золушка". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Золушка", спектакль для детей театра "Туулевески". Билет - 13 евро.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Банкет в Париже", романтическая комедия про семейные отношения по мотивам пьесы Нила Саймона. Организатор - "Unicorn Production SIA" (Рига). Билет - 15,60-23,60 евро. Билеты продаются в "Piletilevi".