Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 28 ноября по 5 декабря.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.11-05.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 28 ноября
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - вечер поэзии "Забросив лот на небеса... Леонид Аронзон". Стихи читает Александр Мартынов.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - "Esimene meistriklass" / "Первый мастер-класс", концерт учеников 1-го класса Йыхвиской музыкальной школы.
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - вечер скетчей в исполнении театра импровизаций "Impeerium". На сцене - Тарво Кралль, Эрки Ауле, Юллар Сааремяэ, музыкант Рагнар Тоомпуу. Билеты: до 24 ноября - 15 евро, позже - 20 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Банкет в Париже", романтическая комедия про семейные отношения по мотивам пьесы Нила Саймона. Организатор - "Unicorn Production SIA" (Рига). Билет - 15,60-23,60 евро. Билеты продаются в кассе центра культуры и в "Piletilevi".
Пятница, 29 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Золушка", спектакль для детей театра "Туулевески". Билет - 13 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Банкет в Париже", романтическая комедия про семейные отношения по мотивам пьесы Нила Саймона. Организатор - "Unicorn Production SIA" (Рига). Билет - 15,60-23,60 евро. Билеты продаются в "Piletilevi".
* В малом зале Кийклаского народного дома в 19.00 - вечер невежливых песен только для взрослых. Импульс коллективному пению придадут народные музыканты Алутагузе, а эстонский мастер шуток Рене в качестве баланса напомнит гораздо более вежливые шутки. У дома будет ждать чан мульгипудер для поддержки тела. Пахту для запивания каши каждый может принести сам. Захвати сменную обувь, шерстяные носки, но и голые пальцы ног не возбраняются. Вход по лотерейному билету без царапин.
Суббота, 30 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: рождественское время. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 12.00 в рамках проекта "Русский театр на гастролях" - посиделки у театрального камина: "Рождественские рассказы у камина". Для детей 5-8 лет. Билет - 8 евро.
* В клубе "Ахтме" в 13.30 - незабываемый концерт хора народной песни "Зоренька" и ансамбля народной песни "Реченька". Вас ждут яркие, запоминающиеся номера, увлекательные истории и, конечно, возможность присоединиться к любимым песням. Не упустите шанс провести время в компании хорошей музыки и доброй атмосферы. Билет - 5 евро. Информация по тел. 528 7927.
* В Нарвской ратуше в 14.00 в рамках "Нарва - осенняя столица" - "Koos on meil hea olla" / "Вместе нам быть хорошо", осенний концерт хоровой музыки. Выступают молодежный смешанный хор Нарвской музыкальной школы "Vaimustus", хор мальчиков Нарвской музыкальной школы и смешанный хор "Sakala" (Таллинн).
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - гастроли Королевского национального балета Грузии: танцевальное шоу "Gruusia tuli" / "Огонь Грузии". Билет - 25-65 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Пять вечеров", спектакль Русского театра (синхронный перевод на русский язык). Билет - 18,40-25 евро.
Воскресенье, 1 декабря
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт первого дня адвента.
Понедельник, 2 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Tsikaadide aeg" / "Время цикад", спектакль Раквереского театра. Трагикомедия в духе классических американских семейных драм. Билеты - 13-26 евро.
Вторник, 3 декабря
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки "Äkki? Jah!" студии "Art Moment Stuudio" (руководитель - Ирина Балева-Стюф). Выставка открыта до 30 декабря.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие годовой выставки работ кохтла-ярвеских художников.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках серии "Фокус на струнных" - "Kooskõla 2" / "Гармония 2": Катарийна Мария Китс-Реймаль (скрипка), Марсель Йоханнес Китс (виолончель). В программе: Равель, "Соната для скрипки и виолончели", Бах и пр. Билет - 18,60-23,60 евро.
Среда, 4 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - презентация книги Мярта Трейера "Ära. Laulud laokil inimesest".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт членов жюри конкурса "V молодой музыкант Вирумаа - 2024": Кайя Лукас (виола), Рийво Калласмаа (гобой), Яан Отс (рояль). Объявление победителей конкурса.
Четверг, 5 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.30 - "Колесо - еще не автомобиль", спектакль взрослой группы "Театра ЯРГ". Вход свободный.
СПОРТ
Пятница, 29 ноября
* В Ийзакуской гимназии в 19.30 - народная лига по баскетболу: БК "HITO" / "Elvarem" - "Lüganuse".
Суббота, 30 ноября
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - "Välk 494" (Тарту).
* В Силламяэ в спорткомплексе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC" - "Kopli Coolbet".
Воскресенье, 1 декабря
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуплет.
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "FCS Loo Theord".
РАЗНОЕ
Четверг, 28 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
Пятница, 29 ноября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - предрождественская мастерская гномов: елочные украшения из тростника. Мастерская бесплатная, некоторые дополнительные материалы можно приобрести на месте.
Суббота, 30 ноября
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - предадвентные танцы. Музыкальное сопровождение обеспечит семейный бенд Эрвина Лиллепеа. Гость-исполнитель. Билеты: 6 евро заранее, 8 евро в день мероприятия. Билеты можно приобрести в Йыхвиском общественном доме и Таммикуском народном доме. Бронирование столиков: тел. 5858 7381.
Воскресенье, 1 декабря
* В Кохтла-Ярве на площади Вирула в 12.00 - зажжение первой свечи адвента. Выступают Кохтла-Ярвеский городской оркестр, коллективы "Viis Tähte", "Arabesk", "Kelluke" и "Virulane". Зажжение огней на городской рождественской ели. Рождественский мир провозгласит пастор Йыхвиского прихода святого Михаила ЭЕЛЦ Улвар Куллеркупп. Поздравления от мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело. Рождественский огонек в каждый дом. Горячий чай и рождественское печенье.
* На площади в Ахтме в 13.40 - зажжение первой свечи адвента у рождественской ели. С 13.00 до 16.00 работают уличные кафе и торговые ряды изделий ручной работы. Тел. 507 4616.
* В атриуме Синимяэской школы в 14.00 - зажжение первой свечи адвента. Концерт, изготовление почтовых открыток, украшение пипаркооков.
* На центральной площади в Кивиыли - празднование первого дня адвента: 15.00 - рождественская ярмарка, 16.15 - концерт участников самодеятельности, 16.45 - Отт Лепланд.
* Перед Кохтла-Ныммеской школой с 15.00 до 16.00 и перед Вокаским народным домом с 17.00 до 18.00 - празднование первого дня адвента. Выступают местные юные певцы, в гости придут рождественский дед Вальдемар и альпака. С собой возьмите письмо или открытку для Йыулувана, не забудьте и хорошее настроение.
* В Силламяэском центре культуры в 15.00 - мастерская рождественских украшений (в фойе), в 16.00 - зажжение первой свечи адвента, концерт (в зале), в 17.00 - зажжение огней на рождественской ели (около центра культуры). Мероприятие бесплатное.
* Во дворе мызы Мяэтагузе с 16.00 до 18.00 - начало рождественского месяца, 1-й день адвента. Зажжение рождественских огней и различные выступления. С 16.30 до 18.00 - катание на конной повозке и рождественская ярмарка в Мяэтагузеской основной школе.
* На площади перед Нарвской ратушей в 16.00 - зажжение первой свечи адвента. С 12.00 до 18.00 на площади перед ратушей - ярмарка первого дня адвента.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 16.00 - зажжение первой свечи адвента. Танцы, игры, катание на лошадиной повозке. Выступает "Narva Dixieland Band".
* В Йыхви на музыкальной площади в 17.00 - "Võta aega veidi ringi vaadata" / "Найди время оглядеться", празднование начала адвента.
Вторник, 3 декабря
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - встреча в шесть часов: презентация недавно вышедшей книги "Ära. Laulud laokil inimesest", встреча с автором Мяртом Трейером.
Среда, 4 декабря
* В Йыхви в Учебном центре Керсти Вылу (ул. Колли, 7) в 17.30 Иво Четыркин расскажет о путешествии по Амазонке. Бесплатно. Информация: Анне Киппар, тел. 5805 7007, anne.kippar@gmail.com. * В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - встреча с Мяртом Трейером, презентация его книги "Ära. Laulud laokil inimesest". Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
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