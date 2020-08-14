Владелец опасных развалин сделал мэру Нарвы новое заманчивое ценовое предложение

Мэр Нарвы Алексей Евграфов и бизнесмен Калле Тулль, член правления ТОО "Pak", зарегистрированного в Раквере, обменялись новыми письмами насчет новой цены проблемной недвижимости по ул.Космонауди, 6 (Нарва). На этом участке расположено полуразрушенное и опасное здание бывшего кренгольмского общежития, которое 20 лет портит городскую картину, а владеющее им ТОО "Pak" не развивает и не сносит его, пытаясь продать.

Евграфов в начале 2020 года инициировал выделение из городского бюджета Нарвы 130000 евро на приобретение данной недвижимости, однако реализации его идеи построить взамен развалин автопаркинг помешал неподходящий для таких трат фон - начался коронакризис. Теперь стороны вернулись к переговорам, поскольку чрезвычайное положение уже позади.

Член правления ТОО "Pak" Калле Тулль 14 августа в ответ на полученное накануне письмо мэра Нарвы Алексея Евграфова согласился снизить цену на 10000 евро - до 120000. Тулль высказал в своем письме мэру надежду, что данное предложение "отвечает Вашим желаниям и возможностям".

Реальные желания и возможности Нарвы будут сформулированы при верстке городского бюджета на 2021 год, которая начнется предстоящей осенью.

Когда в марте 2020 года Нарвская горуправа впервые вынесла данное предложение на обсуждение в Нарвское горсобрание, идея выкупить коммерческую недвижимость вызвала сильное недовольство. Тогда за нее проголосовали ноль членов комиссии по горхозяйству. Член Нарвского горсобрания и бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте назвал проект выкупа недвижмости "абсурдным и некомпетентным", а представление его горсобранию - "непродуманной чепухой и даже оскорбительным".

Входящий в комиссию бизнесмен Александр Брокк высказывался о несвоевременности: "Вам, депутатам, скорей всего надо будет принимать дополнительный негативный бюджет города. Надо будет экономить каждый евро, как это делают предприниматели. Ведь пойдут массовые сокращения и, возможно, людям нужна будет дополнительная поддержка от города. А эти развалины никуда не денутся, и стоимость их наверняка будет намного меньше, чем сейчас".

Лидер оппозиции Катри Райк отмечала, что в Нарве много других развалин, которые ждут приведения в порядок или же решения о сносе. "Мэр Алексей Евграфов перепутал свой кошелек и кошелек города. Если выясняется, что мэр долгое время обсуждал с собственником судьбу неких развалин и у него есть идея, что с этими развалинами делать, то это его личное решение, и оплатить его тоже нужно самому".

По информации Нарвской горуправы, снос бывшего общежития стоит, по ценам 2019 года, порядка 85000 евро, и до 70 процентов этих расходов власти рассчитывают возместить из фонда "KredEx". Проектирование задуманой автопарковки на этом месте оценивается приблизительно в 15000 евро, а ее строительство - ориентировочно 220000 евро, плюс НСО.

По мнению Нарвской горуправы, выкуп недвижимости и снос развалин улучшит городской пейзаж и обеспечит общественный порядок. "В планах города построить на данной территории платную общественную парковку, что удовлетворит потребности жильцов и гостей близрасположенных зданий. В части города, где расположена недвижимость, и особенно на улице Линда находится много многоквартирных жилых домов, Департамент социальной помощи, театральный центр "Vaba Lava", бизнес-инкубатор "Объект", Нарвский дом эстонского языка. В данном районе недостаточно парковочных мест, и строительство просторной парковки способствовало бы решению данной проблемы".

Все прошлые годы власти Нарвы регулярно требовали от ТОО "Pak" обезопасить данную недвижимость с развалинами и обеспечить, чтобы туда не проникали посторонние, прежде всего дети, но проникновения случаются все равно. Калле Тулль в комментарии "Северному побережью" пару лет назад сетовал, что ограждения не останавливают подростков, и что не он должен заниматься воспитанием людей: "Забор имеется, и если кто-то туда влазит, то это нарушение".