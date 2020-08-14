Танель Раук заработал два очка на ЧЕ

В двух заездах Рауку совсем немного не хватило до приносящего очки места, а последний заезд он прервал из-за падения. "Мы отправились туда прежде всего за опытом и чтобы узнать сильные и слабые стороны Танеля в условиях сильной конкуренции, чтобы молодой гонщик понял, на что обратить впредь больше внимания", - сказал сопровождавший его в качестве механика Арго Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.

- Так как я часто участвую в Эстонии в гонках на выносливость, то физическая форма головной боли не доставляла и при субботней адской жаре это дало мне преимущество, - сказал Танель Раук.

Однако не хватило скорости. "На соревнованиях в Эстонии конкуренция мала и, возглавляя гонку, стараешься лишь настолько, чтобы никто из едущих за тобой не представлял угрозы. Нет смысла страшно напрягаться и поэтому сойти с дистанции. Уровень ЧЕ требует выхода из такой зоны комфорта", - отметил Раук.