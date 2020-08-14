Танель Раук заработал два очка на ЧЕ

Танель Раук, соревновавшийся в субботу и вторник в Латвии на этапах Чемпионата Европы по мотокроссу в классе "MX Open", в одном из четырех заездов занял принесшие очки место.
В двух заездах Рауку совсем немного не хватило до приносящего очки места, а последний заезд он прервал из-за падения. "Мы отправились туда прежде всего за опытом и чтобы узнать сильные и слабые стороны Танеля в условиях сильной конкуренции, чтобы молодой гонщик понял, на что обратить впредь больше внимания", - сказал сопровождавший его в качестве механика Арго Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.
- Так как я часто участвую в Эстонии в гонках на выносливость, то физическая форма головной боли не доставляла и при субботней адской жаре это дало мне преимущество, - сказал Танель Раук.
Однако не хватило скорости. "На соревнованиях в Эстонии конкуренция мала и, возглавляя гонку, стараешься лишь настолько, чтобы никто из едущих за тобой не представлял угрозы. Нет смысла страшно напрягаться и поэтому сойти с дистанции. Уровень ЧЕ требует выхода из такой зоны комфорта", - отметил Раук.
- Мы увидели, что надо больше сосредоточиться на соревнованиях высокого уровня, в которых на родине участвуют сильнейшие гонщики Эстонии, и стараться идти в одном темпе с ними. А также участвовать в зарубежных соревнованиях, где конкуренция более суровая. Выходить на старт маленьких соревнований в качестве фаворита и просто оформлять свое лидерство - это просто тормозит сейчас развитие, - сказал Арго Кеэрме.