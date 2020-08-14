Президент откроет в Йыхви дом детей

- Если ребенок стал жертвой преступления, услуга и сопутствующая ей сеть поддержки должны находиться физически близко к нему и быть легкодоступными в случае беды, - объяснила руководитель услуги домов детей Департамента социального страхования Анна Франк-Вирон необходимость создания дома детей наряду с Таллинном и Тарту также в Йыхви.

По словам Франк-Вирон, с появлением в регионе дома детей возникнет среда с необходимыми условиями, где ребенок сможет в безопасной обстановке рассказать о том, что с ним произошло, а полиция и другие эксперты смогут собрать доказательства, необходимые для уголовного производства. "Разные ведомства имеют возможность сотрудничать эффективнее, когда они находятся под одной крышей и работают рука об руку в наилучших интересах ребенка, учитывая специфику работы друг друга".