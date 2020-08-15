"Нищий и счастливый фантазер" - называет себя кохтла-ярвеский художник и сказочник Эдуард Конт, который 23 августа отметит свой 60-й день рождения. К этому событию он приурочил персональную выставку, открывшуюся в Белом зале. В экспозиции картины и книги: большой и веселый добряк уверяет, что здесь лишь малая часть того, чем он готов поделиться - намного больше живет в его голове и ждет своего часа.

Праздник еще впереди, но юбилейная выставка в минувшую среду уже приняла первых гостей. Экспозиция, которая будет демонстрироваться в Белом зале до конца августа, отражает почти весь творческий путь автора и поделена на две части - слева работы, вызывающие размышления и довольно острые сопереживания, справа - развлекательные: знаменитая серия "пивных" фантазий и иллюстрации к сказкам, которые он сочинил сам. Десять разных историй, шесть ярких книжек на столе - результат многолетнего труда. Плюс рукопись еще одной истории под названием "Вороний король" - в день открытия выставки присутствующие услышали новую сказку в исполнении автора.