"NoorteFest" сделает перерыв

Жители Ахтмеской части Кохтла-Ярве успели привыкнуть, что начало учебного года в Кохтла-Ярвеском молодежном центре асоциируется с "NoorteFest" - разлекательно-познавательным мероприятием на территории центра, где можно ознакомиться с деятельностью разных учреждений, спортклубов и прочих организаций, а что-то даже попробовать.
Увы, в этом году праздник не состоится - руководитель молодежного центра Алиса Линтер объяснила, что, несмотря на отмену чрезвычайного положения, массовые мероприятяй рекомендуют не проводить.
- В принципе у нас все готово, но лучше перестраховаться, - считает она. - Возможно, проведем третий "NoorteFest" в июне следующего года. Эта хорошая традиция, которую мы не хотим забывать.