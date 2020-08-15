"NoorteFest" сделает перерыв

Увы, в этом году праздник не состоится - руководитель молодежного центра Алиса Линтер объяснила, что, несмотря на отмену чрезвычайного положения, массовые мероприятяй рекомендуют не проводить.

- В принципе у нас все готово, но лучше перестраховаться, - считает она. - Возможно, проведем третий "NoorteFest" в июне следующего года. Эта хорошая традиция, которую мы не хотим забывать.