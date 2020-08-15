Кохтла-Ярве планирует построить для разрушающейся эстонской школы новое здание

В конце июля горуправление решило инициировать составление детальной планировки, которая предусматривает строительство нового школьного здания на участке по ул. Катсе, 2, где сейчас находится школьное здание 1971 года постройки. Работающая в нем школа ранее называлась средней школой №1 города Кохтла-Ярве и Ярвеской гимназией, а полгода назад превратилась в основную школу и стала называться Ярвеской школой. Если на момент открытия школьного здания полвека назад там было свыше 1100 учащихся, то этой осенью к учебе приступит около 320 детей.