Сб, 15.08.2020
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Кохтла-Ярве планирует построить для разрушающейся эстонской школы новое здание

Согласно экспертизе, опасным стал в числе прочего и этот навес над главным входом, на лестнице перед которым полвека делали групповые фотографии выпускников школы.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Город Кохтла-Ярве намерен снести построенное полвека назад здание эстонской школы на улице Катсе, которое на данный момент полностью амортизировано, и построить вместо него новое.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В конце июля горуправление решило инициировать составление детальной планировки, которая предусматривает строительство нового школьного здания на участке по ул. Катсе, 2, где сейчас находится школьное здание 1971 года постройки. Работающая в нем школа ранее называлась средней школой №1 города Кохтла-Ярве и Ярвеской гимназией, а полгода назад превратилась в основную школу и стала называться Ярвеской школой. Если на момент открытия школьного здания полвека назад там было свыше 1100 учащихся, то этой осенью к учебе приступит около 320 детей.

Денег на строительство пока нет

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