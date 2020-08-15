Народный праздник в честь Дня шахтера нынче отменяется

Совмество устраивавшие этот праздник в последние годы "Enefit Kaevandused" и "Viru Keemia Grupp" нашли, что проведение открытого для всех желающих народного гуляния - слишком рискованное начинание, могущее привести к распространению вируса.

- Поскольку по традиции это было открытое для всех празднование, то мы не посчитали также правильным провести его только для своих работников, - сказала руководитель "VKG" по связям с общественностью Ирина Боенко. Хотя нынешний год оказался из-за низких цен на масла экономически трудным для добывающих предприятий, праздник из-за этого все же не отменили бы. "Деньги на это мероприятие были у нас запланированы даже в урезанном бюджете".

По словам Боенко, "VKG" в преддверии Дня шахтера отметит шестерых нынешних почетных шахтеров на торжественном мероприятии на шахте "Ojamaa".

Пресс-представитель "Enefit Kaevandused" Кристина Костина отметила, что они устроят в День шахтера прием в музее-шахте для лучших работников предприятия вместе с их семьями. "Это мероприятие предусмотрено примерно для 80 человек", - сказала она.

Из-за заболевания одного работника коронавирусом в апреле этого года шахта "Estonia" почти на месяц остановила работу.