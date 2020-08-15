Народный праздник в честь Дня шахтера нынче отменяется

Традиционное празднование Дня шахтера в последнее воскресенье августа в этом году отменяется из-за пандемии коронавируса.
Совмество устраивавшие этот праздник в последние годы "Enefit Kaevandused" и "Viru Keemia Grupp" нашли, что проведение открытого для всех желающих народного гуляния - слишком рискованное начинание, могущее привести к распространению вируса.
- Поскольку по традиции это было открытое для всех празднование, то мы не посчитали также правильным провести его только для своих работников, - сказала руководитель "VKG" по связям с общественностью Ирина Боенко. Хотя нынешний год оказался из-за низких цен на масла экономически трудным для добывающих предприятий, праздник из-за этого все же не отменили бы. "Деньги на это мероприятие были у нас запланированы даже в урезанном бюджете".
По словам Боенко, "VKG" в преддверии Дня шахтера отметит шестерых нынешних почетных шахтеров на торжественном мероприятии на шахте "Ojamaa".
Пресс-представитель "Enefit Kaevandused" Кристина Костина отметила, что они устроят в День шахтера прием в музее-шахте для лучших работников предприятия вместе с их семьями. "Это мероприятие предусмотрено примерно для 80 человек", - сказала она.
Из-за заболевания одного работника коронавирусом в апреле этого года шахта "Estonia" почти на месяц остановила работу.
Отмечаемый каждый год в последнее воскресенье августа День шахтера превратился в крупнейший народный праздник в Ида-Вирумаа. В годы пика, когда праздник отмечали в Тойла и на сцену выходили также такие группы, как "Modern Talking" и "Secret Service", число посетителей мероприятия достигало десятков тысяч человек. После того, как празднование Дня шахтера перенесли из Тойла в Кохтла-Нымме, количество участников уменьшилось.