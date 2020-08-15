Нарва и Ивангород проводят конкурс через закрытую границу

Конкурс "Трансграничное сотрудничество без границ" пройдет с 17 августа по 14 сентября.

На конкурс может быть предоставлена любая творческая работа, отражающая тему трансграничного сотрудничества Нарвы и Ивангорода. Это могут быть рисунки, песни, стихи, кулинарные рецепты, изделия ручной работы и другие творческие работы. Главное, как отметили в Нарвской горуправе, - это фантазия автора и отражение темы трансграничного сотрудничества. Для участия нет ограничений ни по возрасту, ни по числу авторов, ни по способу выражения.

- К сожалению, сегодня из-за пандемии граница между Эстонией и Россией закрыта, но это не должно стать непреодолимым препятствием для тех, кто ценит нашу дружбу, проекты и трансграничное сотрудничество. Города Нарва и Ивангород отмечают яркими совместными акциями День европейского сотрудничества начиная с 2012 года, подчеркивая наши совместные достижения и важность добрососедских отношений. Надеюсь, что и в этот непростой для всех год мы сможем удивить и вдохновить Европу яркими результатами нашего совместного творческого конкурса "Трансграничное сотрудничество без границ", - прокомментировала координатор проекта Анне Веэво, заведующая службой проектов в Нарвском департаменте развития и экономики.

Работы на конкурс ждут в любом виде - как в электронном, так и в физическом. Авторы, желающие передать свою работу организаторам в безвозмездное пользование, могут принести ее в Нарвский туристический инфоцентр (пл. Пеэтри, 3), открытый ежедневно с 10.00 до 17.00. Если работу возможно переслать в электронном формате, то можно отправить ее на э-почту: olga.smirnova@narva.ee с пометкой "konkurss".

Представленные работы должны соответствовать этическим и правовым нормам. Конкурсанты, уличенные в плагиате, дисквалифицируются.

Все поступившие работы будут сфотографированы или сохранены в ином электронном формате и выложены на страничку в социальной сети: www.facebook.com/NarvaPromenaad. Там определится обладатель приза зрительских симпатий: голосование пройдет с 15 по 18 сентября, победит работа с наибольшим количеством "лайков".

Помимо этого, работы оценит жюри, состоящее из пяти человек с нарвской стороны и пяти - с ивангородской. Они примут совместное решение - выберут победителей в нескольких номинациях.

Участников, занявших призовые места, пригласят в День празднования европейского сотрудничества 21 сентября для вручения призов.