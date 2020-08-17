"Транс" поднялся еще на одно место

"Нарва-Транс", который в последних семи матчах одержал пять побед, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью, за полтора месяца поднялся в лиге мастеров с последнего места на шестое.

На прошлой неделе "Транс" пробился в число 32 сильнейших в кубковой серии, обыграв ФК "Вастселийна" со счетом 5:0. Победа над командой третьей лиги нелегко далась основному составу "Транса" - счет 0:0 держался аж 35 минут.