"Транс" поднялся еще на одно место

"Нарва-Транс" в воскресенье вечером на домашнем стадионе "Кренгольм" со счетом 1:0 обыграл аутсайдера лиги мастеров - таллиннский "Калев". Победный гол был забит на 24-й минуте, когда Александр Закарлюка красивым ударом отправил мяч в верхний угол ворот.
"Нарва-Транс", который в последних семи матчах одержал пять побед, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью, за полтора месяца поднялся в лиге мастеров с последнего места на шестое.
На прошлой неделе "Транс" пробился в число 32 сильнейших в кубковой серии, обыграв ФК "Вастселийна" со счетом 5:0. Победа над командой третьей лиги нелегко далась основному составу "Транса" - счет 0:0 держался аж 35 минут.
В первой лиге ФК "Ярве", который в предыдущем туре одержал первую победу в сезоне, не сумел повторить успех и уступил ближайшему конкуренту, команде U21 тартуской "Таммеки", со счетом 2:5. "Ярве" завершил матч вдевятером, так как на последних минутах из-за второй желтой карточки поле друг за другом покинули Алексей Тихонов и Денис Куликов.