У неоткрывшегося ресторана в Нарвском пляжном здании уже было оригинальное название, но теперь там ищут новых желающих

В нарвском пляжном здании в шестой раз объявлены публичные торги на право найма помещений кафе-ресторана, эта эпопея тянется с переменным успехом уже шесть лет. Место общественного питания в пляжном здании должно быть по условиям европейского софинансирования, однако срок данного условия истечет нынче осенью - и на идее ресторана можно будет ставить крест.
Уникальной архитектуры нарвское пляжное здание на берегу пограничной реки и с окнами на две крепости было построено в 2013-2016 годы на деньги еврофондов и города Нарва.
Стоимость строительства составляла порядка 4,2 миллиона евро, из них примерно три четверти - софинансирование из еврофондов посредством EAS.
Согласно проекту, на втором этаже пляжного здания непременно должно работать место общественного питания.
Мучительно долгая история торгов
Первые торги на право найма помещений кафе-ресторана общей площадью 314 квадратных метров прошли в 2014 году, когда еще шло строительство пляжного здания. Результаты отменили из-за спора о квалификации вероятного победителя - ТОО "Ronyx Log", известного в Нарве прежде всего в качестве владельца ресторана "Old Trafford" на Петровской площади.
Второй заход сделали в 2016 году, но известное нарвское ТОО "Geneva" неожиданно отказалось от победы, заявив о вскрывшихся дефектах, допущенных при строительстве пляжного здания.
В 2017 году здание передали муниципальному фонду "Narva Linna Arendus", и он весной провел третьи торги на право найма. Договор снова не удалось подписать, на этот раз из-за возникших разногласий с победителем - малоизвестным 25-летним предпринимателем Ильей Кургузовым, владельцем строительной фимы "Kurguz Construction", предложившим явно завышенную цену за найм (4550 евро в месяц плюс НСО).
Летом того же 2017 года объявили четвертые торги, завершившиеся успехом уже известного ТОО "Ronyx Log". В декабре 2017 года в пляжном здании наконец заработал их ресторан "Фортуна", однако и ему удача благоволила недолго: за пару лет оператор разочаровался в месте расположения и в условиях найма - и в сентябре 2019 года ресторан закрылся.
В том же 2019 году оперативно провели пятые торги. В декабре победил единственный участник - АО "Alfatom Ehitus", захотевшее тоже попытать удачи в ресторанном бизнесе. Тут вмешался коронавирусный кризис - и летом 2020 года вместо ресторана в пляжном здании "Narva Linna Arendus" получил расторгнутый по инициативе "Alfatom Ehitus" договор найма.
Самая последняя попытка
В августе 2020 года объявлены шестые по счету торги.
Член правления "Narva Linna Arendus" Софья Хомякова рассказала "Северному побережью", что она предлагала внести некоторые корректировки в условия торгов, чтобы учесть прошлый опыт, однако высший руководящий орган - совет фонда решил ничего не менять.
Главные условия: наемная плата не менее 1650 евро (без учета НСО) в месяц, поэтапное увеличение выплат с нуля до 100 процентов ставки найма за первые восемь месяцев, общий срок договора - 10 лет.
- Решили провести (торги) еще раз - посмотреть, вдруг будут еще желающие. В прошлый раз был только один желающий, - прокомментировала Хомякова.
Она также сообщила, что нынче осенью завершится срок, в течение которого, согласно условиям европейского финансирования, на втором этаже нарвского пляжного здания обязательно должно быть место общественного питания. Это означает, что нынешние торги на право найма могут оказаться в случае неудачи последними - и вместо кафе-ресторана там могут открыть что-нибудь совершенно иное.
- Мы сейчас объявляем торги, а потом уже будем смотреть, что дальше, - сказала Хомякова.
У несостоявшегося ресторана уже было имя
Член правления АО "Alfatom Ehitus" Павел Липин рассказал, что у них уже был готов дизайн-проект будущего ресторана, согласованный с проектировщиком пляжного здания.
Ресторан должен был называться "Markus Greek" - по имени венецианского зодчего греческого происхождения, руководившего в 1507-1509 гг. строительством церкви Успения Пресвятой Богородицы в Ивангородской крепости; крепость прекрасно видна из окон нарвского пляжного здания.
Липин объяснил, почему отказались от плана открыть ресторан в пляжном здании:
- Во-первых, это такое место, которое очень сильно завязано на туризме, и сейчас вообще непонятно, что будет в туристическом секторе. Второй момент: в плане дизайна, отделки помещений, элементов интерьера все поставщики, с которыми мы подписывали договора, они из России, и тут как раз март - месяц, когда ни выехать, ни въехать, и все это как-то собралось в кучу.
По словам Липина, сделанные вложения и уже уплаченная наемная плата насчитывают суммарно порядка 9000 евро. Предприниматель признался, что он очень жалеет о срыве планов:
- Мы на самом деле душу вложили в проект, много ездили, смотрели - где как что устроено. Хотели открыть в этом месте не только точку общепита, а чтобы и развлекающая составляющая была. Проект был интересный, конечно, - заключил бизнесмен.
Софья Хомякова из "Narva Linna Arendus" сообщила, что никаких санкций в отношении нанимателя за отказ от договора не предусмотрено. "Ну как мы можем заставлять предпринимателя, особенно когда у всех было чрезвычайное положение", - прокомментировала она уход "Alfatom Ehitus".