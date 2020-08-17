У неоткрывшегося ресторана в Нарвском пляжном здании уже было оригинальное название, но теперь там ищут новых желающих

Уникальной архитектуры нарвское пляжное здание на берегу пограничной реки и с окнами на две крепости было построено в 2013-2016 годы на деньги еврофондов и города Нарва.

Стоимость строительства составляла порядка 4,2 миллиона евро, из них примерно три четверти - софинансирование из еврофондов посредством EAS.

Согласно проекту, на втором этаже пляжного здания непременно должно работать место общественного питания.

Мучительно долгая история торгов

Первые торги на право найма помещений кафе-ресторана общей площадью 314 квадратных метров прошли в 2014 году, когда еще шло строительство пляжного здания. Результаты отменили из-за спора о квалификации вероятного победителя - ТОО "Ronyx Log", известного в Нарве прежде всего в качестве владельца ресторана "Old Trafford" на Петровской площади.

Второй заход сделали в 2016 году, но известное нарвское ТОО "Geneva" неожиданно отказалось от победы, заявив о вскрывшихся дефектах, допущенных при строительстве пляжного здания.

В 2017 году здание передали муниципальному фонду "Narva Linna Arendus", и он весной провел третьи торги на право найма. Договор снова не удалось подписать, на этот раз из-за возникших разногласий с победителем - малоизвестным 25-летним предпринимателем Ильей Кургузовым, владельцем строительной фимы "Kurguz Construction", предложившим явно завышенную цену за найм (4550 евро в месяц плюс НСО).

Летом того же 2017 года объявили четвертые торги, завершившиеся успехом уже известного ТОО "Ronyx Log". В декабре 2017 года в пляжном здании наконец заработал их ресторан "Фортуна", однако и ему удача благоволила недолго: за пару лет оператор разочаровался в месте расположения и в условиях найма - и в сентябре 2019 года ресторан закрылся.

В том же 2019 году оперативно провели пятые торги. В декабре победил единственный участник - АО "Alfatom Ehitus", захотевшее тоже попытать удачи в ресторанном бизнесе. Тут вмешался коронавирусный кризис - и летом 2020 года вместо ресторана в пляжном здании "Narva Linna Arendus" получил расторгнутый по инициативе "Alfatom Ehitus" договор найма.

Самая последняя попытка

В августе 2020 года объявлены шестые по счету торги.

Член правления "Narva Linna Arendus" Софья Хомякова рассказала "Северному побережью", что она предлагала внести некоторые корректировки в условия торгов, чтобы учесть прошлый опыт, однако высший руководящий орган - совет фонда решил ничего не менять.

Главные условия: наемная плата не менее 1650 евро (без учета НСО) в месяц, поэтапное увеличение выплат с нуля до 100 процентов ставки найма за первые восемь месяцев, общий срок договора - 10 лет.

- Решили провести (торги) еще раз - посмотреть, вдруг будут еще желающие. В прошлый раз был только один желающий, - прокомментировала Хомякова.