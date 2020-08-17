Неоднозначная ситуация в Нарвском горсобрании: двух оппозиционеров выставили из помещения

Катри Райк в тот же день обратилась с запросом в руководство горсобрания, описав, среди прочего, следующее: "Мы были с нашим коллегой Виктором Шемариным в качестве гостей на собрании. (…) Член городского собрания может по своему желанию участвовать в собрании вообще любой постоянной комиссии горсобрания без решающего права голоса. В работе комиссий могут участвовать без права голоса члены горуправы и заинтересованные представители предприятий города, организаций, фирм, учреждений. Городской устав не предусматривает объявления закрытого заседания комиссии. После первого пункта повестки дня председатель комиссии попросила гостей удалиться. В то же время в зале остались мэр и руководитель городского учреждения, не являющиеся членами комиссии. Присутствовала также председатель горсобрания, которая не обратила внимания на нарушение городского устава", - заявила Райк, требуя объяснений.

Председатель стратегической комиссии Лариса Оленина заявила по телефону "Северному побережью", что объяснять ничего не будет, а официально ответит на запрос Катри Райк. Тем не менее, Оленина пояснила, что в тот рассматриваемый момент повестка собрания комиссии уже была исчерпана.

- Я попросила остаться членов комиссии для того, чтобы мы переговорили - и всё, вопрос ясен, - сказал Оленина, добавив, что по телефону она больше ничего не объясняет.

Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович сообщила, что ответ для Катри Райк продублируют также для газеты.

На самом деле, как выяснило "Северное побережье", в официальной повестке собрания стратегической комиссии 14 августа было не один, а два пункта: "Дача разрешения на организацию государственной закупки и на заключение договора найма", а также второй - "Разное". Именно информацией про "разное" с оппозиционерами делиться не захотели.

Остается только догадываться, что это "разное" могло быть связано с тем, что оппозиционная коалиция готовится объявить вотумы недоверия двум высшим городским руководителям Нарвы, и для противодействия этому в депутатских рядах ведется скрытая разъяснительная работа.

Примечательно, что подобная узурпация власти имела место в Нарвском горсобрании и раньше. В самом начале работы нынешнего депутатского состава, в ноябре 2017 года, не пустили на собрание комиссии по культуре и спорту опять же двоих оппозиционеров - того же Виктора Шемарина и Антона Праткунаса, а с ними нескольких журналистов. Самовольством в тот раз отличился депутат из правящей фракции Владимир Бутузов.