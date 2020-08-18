Вт, 18.08.2020
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В агропарке ученые помогут заставить огурцы и насекомых расти лучше

Выбрасываемый сейчас электростанциями и заводами масла в атмосферу углекислый газ планируют улавливать и очищать, а затем отправлять в виде удобрения в теплицы создаваемого агропарка.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

К созданию агропарка, планируемого в Аувере по соседству с электростанциями и заводами масла, привлекут также ученых Университета естественных наук, чтобы уяснить, что и в каком объеме было бы разумно выращивать там в будущем.  

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На бывшей территории сланцевого разреза "Narva" площадью около 1500 гектаров в Ида-Вирумаа в качестве одного из крупнейших планов на будущее должен появиться агропарк с гигантскими теплицами и прочими сооружениями, где собираются на основе улавливаемого на электростанциях СО2 выращивать огурцы, помидоры и прочие овощи, а также разводить рыбу, птицу, насекомых и водоросли.  

Будущий Аувереский агропарк  

  • Площадь 1500 гектаров.  
  • Местоположение: по соседству с электростанциями и заводами масла "Eesti Energia" на отработанной территории разреза "Narva ". 
  • В планах: создание увязывающего углекислый газ завода, гигантских теплиц, разведения водорослей, рыбоводства, солнечных электростанций и пр.  
  • Предполагаемое начало строительства инфраструктуры - 2022-2023 годы, а первых предприятий - 2025 год.

ЦУ "Развитие промышленных территорий Ида-Вирумаа"

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