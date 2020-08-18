В агропарке ученые помогут заставить огурцы и насекомых расти лучше

На бывшей территории сланцевого разреза "Narva" площадью около 1500 гектаров в Ида-Вирумаа в качестве одного из крупнейших планов на будущее должен появиться агропарк с гигантскими теплицами и прочими сооружениями, где собираются на основе улавливаемого на электростанциях СО2 выращивать огурцы, помидоры и прочие овощи, а также разводить рыбу, птицу, насекомых и водоросли.