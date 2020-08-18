Променад в Оруском парке предложит музыкальные и киновпечатления

В День восстановления независимости Оруский парк в Тойла уже в 24-й раз приглашает на променад, где на этот раз прозвучит красивая музыка в исполнении Инги, Танеля Падара и Meisterjaan.
Основной концерт начнется в 17.00, когда Танель Падар и Инга представят слушателям незабываемые хиты всех времен как авторства Танеля, так и других артистов. По словам руководителя в области культуры Тойлаской волости Кайсы Пукк, она хотела, чтобы Инга выступила на "Sadamajazz", а Танель Падар - на променаде, но до сих пор это по разным причинам не удавалось. Теперь новый состав выступит на променадном концерте.
- Не хотелось бы привозить на променад концерт, с которым ездят по всей Эстонии. Для променада нужно нечто особенное, - пояснила Кайса Пукк. Вокалистам аккомпанирует собранный к этому выступлению бенд в составе: Якко Мальтис (клавишные), Пеэду Касс (контрабас), Каспар Каллусте (барабаны), Сийм Аймла (духовые инструменты) и Эрик Каммисте (гитара). В концертной зоне открыты коктейльный бар в стиле ретро и суши-кафе.
В 19.00 начнется дополнительный концерт Оруского паркового променада: возле грота Хыбеалликас помузицирует Meisterjaan. В 21.30 в зеленой зоне напротив паркового кафе покажут фильм "Георг".
Гостям променада стоит прийти уже в полдень, когда в тойласких прибрежных водах начнется мини-регата, и полюбоваться молодыми яхтсменами. А в 14.00 соперников ждет ведущий эстонский шахматист, девятикратный чемпион Эстонии и международный гроссмейстер Кайдо Кюлаотс.
На протяжении всего дня до 21 часа будет возможность взять напрокат очки виртуальной реальности и в сопровождении аудиогида отправиться в путешествие во времени с обновленными видами владений первого президента Эстонской Республики.