Променад в Оруском парке предложит музыкальные и киновпечатления

Основной концерт начнется в 17.00, когда Танель Падар и Инга представят слушателям незабываемые хиты всех времен как авторства Танеля, так и других артистов. По словам руководителя в области культуры Тойлаской волости Кайсы Пукк, она хотела, чтобы Инга выступила на "Sadamajazz", а Танель Падар - на променаде, но до сих пор это по разным причинам не удавалось. Теперь новый состав выступит на променадном концерте.

- Не хотелось бы привозить на променад концерт, с которым ездят по всей Эстонии. Для променада нужно нечто особенное, - пояснила Кайса Пукк. Вокалистам аккомпанирует собранный к этому выступлению бенд в составе: Якко Мальтис (клавишные), Пеэду Касс (контрабас), Каспар Каллусте (барабаны), Сийм Аймла (духовые инструменты) и Эрик Каммисте (гитара). В концертной зоне открыты коктейльный бар в стиле ретро и суши-кафе.

В 19.00 начнется дополнительный концерт Оруского паркового променада: возле грота Хыбеалликас помузицирует Meisterjaan. В 21.30 в зеленой зоне напротив паркового кафе покажут фильм "Георг".

Гостям променада стоит прийти уже в полдень, когда в тойласких прибрежных водах начнется мини-регата, и полюбоваться молодыми яхтсменами. А в 14.00 соперников ждет ведущий эстонский шахматист, девятикратный чемпион Эстонии и международный гроссмейстер Кайдо Кюлаотс.