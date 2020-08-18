Министерство ищет в Йыхви следы пропавшего дома

"Многоквартирный дом на земельной единице по Нарвскому шоссе, 119 в последний раз был отмечен на основной карте 2001 года, однако на основной карте 2006 года этого строения там уже не было. У нас нет информации о том, кто организовал снос данного многоквартирного жилья, земельный департамент этого не делал. Когда в ходе земельной реформы земельную единицу по Нарвскому шоссе, 119 оставили в собственности государства, то строений на ней уже не было. Кто и когда снес здание, должно выяснить Йыхвиское волостное управление, в компетенцию которого входит надзор за строительной деятельностью", - написал Ааб волостному старейшине Максу Кауру и добавил, что министерство предполагает, что переданная Йыхвиским волостным управлением земельному департаменту информация об отсутствии ходатайств о приватизации, связанных с этой землей, соответствовала истине. "Если же лицо подало Йыхвискому волостному управлению в установленный срок письмо о приватизации квартиры, то волости надо выяснить, кому принадлежали это здание и квартира, а также по какой причине и на каких основаниях здание было снесено".