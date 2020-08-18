Центр Силламяэ возьмут под охрану как памятник старины

- О взятии под охрану центра города Силламяэ мы говорили уже много лет, - отметил ида-вирумааский советник Департамента охраны старины Калле Мерилай. - Город поначалу сам хотел создать там зону с ценной средой, но после инвентаризации строений 20-го века мы нашли, что эта территория достаточно важная, чтобы взять ее под государственную охрану.