Вт, 18.08.2020
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Центр Силламяэ возьмут под охрану как памятник старины

Второго такого аутентичного симбиоза сталинской архитектуры в Эстонии нет.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Центр города Силламяэ с его сталинской архитектурой станет первой в Ида-Вирумаа территорией, охраняемой как памятник старины, а также первым в Эстонии заповедником архитектуры советских времен.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- О взятии под охрану центра города Силламяэ мы говорили уже много лет, - отметил ида-вирумааский советник Департамента охраны старины Калле Мерилай. - Город поначалу сам хотел создать там зону с ценной средой, но после инвентаризации строений 20-го века мы нашли, что эта территория достаточно важная, чтобы взять ее под государственную охрану.  

Под охрану как памяники старины уже брались отдельные памятники и здания сталинского периода, но не целые архитектурные ансамбли. К тому же в Эстонии нет больше такого аутентичного и хорошо сохранившегося ансамбля сталинской архитектуры.  

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