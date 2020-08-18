Серия любительских соревнований по мотокроссу продолжилась в Кивиыли

Среди представителей нашего уезда хорошую гонку провел Фред-Георг Пяэро, который выиграл первый заезд, во втором пришел третьим и в итоге одержал победу в классе "MX15". По всей вероятности, благодаря хорошим результатам Пяэро переведут в следующий класс, где молодому человеку придется состязаться с более опытными гонщиками. В женском зачете уверенную победу одержала йыхвиска Криссу Коноплицки. "Кивиылиская трасса со своим искусственным каменистым грунтом - единственная в своем роде в Эстонии. Есть и другие трассы, где могут попасться камни, но в Эстонии большинство трасс мягкие, а здесь ты едешь по твердой как камень земле. К этому нужно привыкнуть", - сказала Коноплицки.

Нелегко пришлось и недавно поучаствовавшему в двух этапах чемпионата Европы в Кегумсе Танелю Рауку. В классе профессионалов он занял четвертое и пятое места и по итогам дня ему немного не хватило до места на пьедестале почета, однако лидерство в серии он сохранил. "Организм еще не восстановился, и из-за боли в мышцах я какое-то время не садился на мотоцикл. Хотя, наверное, стоило бы. Разница между мягким латвийским песком и твердой почвой террикона очень велика, и правильного гоночного ощущения не было", - прокомментировал Раук свое выступление.