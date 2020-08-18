Объявлен рекордный для Нарвы по стоимости международный дорожный тендер

Международный тендер на проектирование и строительство транзитных участков нарвских улиц Раху, Пауля Кереса и центрального кругового перекрестка на площади Пауля Кереса (проект "Narva TEN-T") объявлен 17 августа Нарвским департаментом городского развития и экономики.

Срок приема предложений - 28 сентября. Максимальная продолжительность работ по договору - 26 месяцев с момента подписания.

Предполагаемая стоимость заказа - свыше 11 миллионов евро, включая налог с оборота. Это намного выше установленного порога международных тендеров, а значит - поиск ведется на международном уровне, заинтересованность могут проявить иностранные фирмы или консорциумы.

Не космодром, но все равно сложно

Завслужбой проектов Нарвского департамента городского развития и экономики Анне Веэво отмечает, что в этом дорожно-строительном проекте, по большому счету, нет ничего экстраординарного с точки зрения опытных строительных предприятий: "Это ведь не строительство космодрома", - утрировала собеседница.

- На стадии предварительного проекта наш проект был достаточно хорошо проработан, прошел все необходимые экспертизы и аудиты, поэтому, я думаю, ничего суперсложного быть не должно, - отметила Веэво.

Сложно, дорого и важно это для города Нарва, в котором будут охвачены работами несколько километров далеко не второстепенных улиц и перекрестков.

- Я работаю в Нарвской горуправе пятнадцать лет, и за эти годы у нас это самый масштабный дорожный проект: и по стоимости дороже 10 миллионов евро я не припомню, и такого охвата - 4,7 километра автодорог, включая реконструкцию центрального кругового перекрестка, не было, - прокомментировала Веэво.

Для сравнения: очень большой проект строительства и маркирования сети велопешеходных дорожек на территории Нарвы общей протяженностью 36,5 километра, завершенный в 2019 году, обошелся еврофондам и городскому бюджету суммарно в 4,6 миллиона.

Позади пять лет подготовки 17 августа 2020 года в рамках реализации проекта "Реконструкция транзитной дороги в городе Нарва" объявлен международный тендер на проведение проектировочно-строительных работ транзитной дороги, включая работы по реконструкции коммуникаций и установке уличного освещения. Заказчиком является Департамент городского развития и экономики Нарвской горуправы.

Целью проекта является улучшение пропускной способности транзитного коридора через Нарву, создавая удобные и безопасные условия для передвижения транспорта и пешеходов, также помогая улучшить состояние окружающей среды.

Проект внесен правительством в программу инвестиций в транспортную инфраструктуру на период 2014-2020 годы. В Нарве его подготовка идет с 2015 года.

Срок представления ценовых предложений - 28 сентября 2020 года. Предполагаемая стоимость проектировочно-строительных работ - 9573553 евро без налога с оборота, или 11488264 евро с НСО. Срок исполнения - 26 месяцев с момента подписания договора.

Общий бюджет всего проекта - 11772372 евро вместе с НСО, из которых поддержка Фонда сплочения - 8976399 евро и доля самофинансирования Нарвы - 2795973 евро.

От четырехполосной схемы отказались

Анне Веэво отметила, что предварительное проектирование было долгим и сложным, специалисты рассматривали много разных вариантов с их преимуществами и недостатками.

- В конце концов пришли к компромиссному решению, и все, кто его рассматривал, решили, что этот вариант наиболее подходит под наши условия. В принципе, мы достигли достаточно высоких показателей, аудит дорожного движения дал хорошую оценку. Цель проекта - прежде всего, повышение безопасности участников дорожного движения, включая пешеходов и велосипедистов, и увеличение пропускной способности. Данным проектом мы этих целей достигаем, - пояснила Веэво.

От превоначальной идеи проложить по улице Пауля Кереса четырехполосную транзитную дорогу в итоге отказались, так как это сделало бы проект чрезвычайно дорогим, одна только новая дренажная система могла стоить порядка пяти миллионов. Поэтому оставили нынешнюю трехполосную схему автодвижения.

Кольцевой перекресток, на котором сходятся центральные нарвские дороги, станет так называемым турбокольцом, и вся городская площадь, где он расположен, преобразится очень сильно.

- Инфраструктура будет отвечать самым современным требованиям по безопасности и организации дорожного движения, - пообещала Веэво.

Фрагмент предварительного проекта реконструкции транзитных дорог через Нарву. Показана радикально измененная схема центрального кругового перекрестка и начинающейся от него улицы Пауля Кереса. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Очередность проведения работ на нарвских улицах будет определена строителями и согласовываться с городом ближе к делу. Как отметила Веэво, одно из ставящихся условий: между снятием старого асфальта и укладкой нового на его месте должно проходить не более четырех месяцев.

Строительство начнут в 2021 году

В течение нескольких месяцев после подписания договора подрядчик будет заниматься составлением строительного проекта. Подготовительная работа, как предполагает Анне Веэво, может, и начнется в 2020 году, но само строительство - только в следующем.