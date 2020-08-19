Из-за угрозы коронавируса временно закрыта спасательная команда Кохтла-Ярве

- Мы очень серьезно относимся к любому подобному случаю, и в случае заражения или даже подозрения на инфекцию мы незамедлительно принимаем меры, чтобы остановить распространение вируса, - сказал исполняющий обязанности руководителя бюро надзора за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра Марти Сийм. - Можно сказать точно, что в готовности Спасательного департамента ничего не изменилось. Спасательная служба и безопасность жителей региона гарантированы.

Спасательная команда Кохтла-Ярве будет закрыта до следующей недели, когда станут известны результаты повторного теста на коронавирус. Временно ее будет заменять йыхвиская команда, которая будет реагировать на вызовы из Кохтла-Ярве. Ближайшая команда с возможностью спасения в случае химического загрязнения находится в Силламяэ.