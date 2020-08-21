Чудское озеро окаймят десятки домашних ресторанов

Вкусную причудскую еду станут подавать повсюду, однако двухдневный ресторан дома для отдыха в Леммаку отличается от других тем, что будет благотворительным и передаст полученную прибыль Эстонскому обществу защиты животных. В домашнем ресторане обслуживают за столиками и вкусовые рецепторы нужно приготовить к тому, чтобы отведать пельмени с черемшой, сладкие котлетки из камы с черничным соусом и яблочно-лимонно-медовое вино ручного изготовления.

В доме для отдыха "Lemmaku" можно не только насладиться вкусной едой, но и поплавать или - за маленькую дополнительную плату - сходить в настоящую дровяную баню. О музыкальной части позаботятся три коллектива молодых музыкантов.

В рамках фестиваля "III Peipsi toidu tänav 175 km" двери распахнут 42 pop-up-ресторана. "На 175-километровом пути по берегам Чудского, Теплого и Псковского озер будут предлагать лучшее, что только можно приготовить из местного сырья - как традиционную причудскую еду, так и приготовленные с современным акцентом блюда", - сказала руководитель "Peipsimaa Kogukonnaköök" Трийну Аккерманн.

- В Причудье сейчас - самое время изобилия, когда поспели всевозможные дары садов, лесов и огородов, и из всего этого 42 pop-up-ресторана от Васкнарвы до Сааболда будут готовить еду по своим лучшим рецептам и на радость посетителям. В то же время в эти выходные можно будет купить в бесчисленных причудских торговых точках все то богатство, что растет по берегам Чудского озера, - добавила организатор.