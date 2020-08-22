Кохтла-Ярве пополняется детскими площадками

Жители Кява неоднократно обращались к помощнику мэра Юлле Лепассаар с просьбой восстановить детскую площадку, которая была снесена весной из-за плохого состояния, ее элементы пришли в такое плохое состояние, что могли создавать угрозу здоровью малышей. Так как детей в округе немало и потребность в развлечениях есть, горуправление приняло решение выделить средства на новые современные конструкции. На днях их установили и сейчас дети вновь могут приходить сюда.

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, строительство площадки обошлось городскому управлению около 20 тысяч евро. В этом году планируют построить еще одну развлекательную детскую площадку на улице Сыпрузе в Пуру. "Планировали возвести ее еще в прошлом году, но не хватило средств, - комментирует Вершинин. - В той части города также проживает немало детей, новая площадка нужна и, надеюсь, успеем установить новые конструкции в этом году, сейчас разрабатывается ее проект".