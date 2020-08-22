СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил бывшего одноклассника
19 августа в полицию сообщили, что на улице Кеск в Силламяэ молодой человек ударил 19-летнего юношу, с которым учился в одном классе. Для выяснения обстоятельств случившегося полиция возбудила уголовное производство.
Приемный отец травмировал юношу
20 августа в полицию заявили, что в квартире на улице Харидузе в Нарве возник конфликт между приемным отцом и 19-летним приемным сыном, в результате чего юноша получил телесные повреждения. Обстоятельства случившегося установят в ходе уголовного производства.
Водитель мопеда упал
19 августа в 17.44 возле дома №45 по улице А. Пушкина в Нарве 50-летний мужчина не справился с управлением мопедом "Yamaha CS 50 M" и упал. Водителя мопеда доставили в Нарвскую больницу для осмотра.
Автомобиль столкнулся с мотоциклом
19 августа в 18.03 на 146-м километре шоссе Таллинн - Нарва в Люганузеской волости 54-летняя женщина за рулем легкового автомобиля "Volkswagen Bora" при совершении разворота выехала перед мотоциклом "Harley-Davidson", которым управлял 33-летний мужчина. В результате столкновения "Volkswagen" вылетел на полосу встречного движения, а мотоциклист упал. Мотоциклиста и 38-летнего пассажира "Volkswagen" доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.