Договор с RMK обеспечит лишь треть сырья для целлюлозного завода VKG

Работающая в Кохтла-Ярве компания VKG, выигравшая аукцион на долгосрочные поставки древесины от Центра управления государственным лесом (RMK), надеется запустить свой целлюлозный завод через четыре года. Однако для этого ей придется найти дополнительных поставщиков древесины, поскольку договор с RMK на поставки 700 000 кубометров древесины в год покроет лишь треть потребностей предприятия в сырье.