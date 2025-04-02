Договор с RMK обеспечит лишь треть сырья для целлюлозного завода VKG

Работающая в Кохтла-Ярве компания VKG, выигравшая аукцион на долгосрочные поставки древесины от Центра управления государственным лесом (RMK), надеется запустить свой целлюлозный завод через четыре года. Однако для этого ей придется найти дополнительных поставщиков древесины, поскольку договор с RMK на поставки 700 000 кубометров древесины в год покроет лишь треть потребностей предприятия в сырье.
В VKG сообщили, что планируемый завод в деревне Аа в волости Люганузе рассчитывает найти дополнительных поставщиков древесины в Эстонии, передает rus.err.
"В крайнем случае будет 20% импорта, который будет в основном из Латвии. Но мы ориентируемся на эстонское сырье", - сказал "Актуальной камере" член правления VKG Fiber Лаури Райд.
Глава Эстонского союза частных лесов Яанус Аун отметил, что появление такого предприятия стабилизирует рынок древесины в Эстонии.