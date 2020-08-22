Вспышка коронавируса настигла шахту и Йыхвискую основную школу

Департамент здоровья сообщил утром в четверг о 13 заразившихся коронавирусом - все они были связаны с расположенным в центре Йыхви баром "Jõhvi Kelder". Четверо из них - учителя Йыхвиской основной школы. В пятницу сообщили о вспышке коронавируса на шахте "Estonia", по причине которой шахту закрыли на неделю.
Департамент здоровья сообщил в четверг, что заболели восемь посетителей бара и три члена их семей, а также два человека заразились на рабочем месте.
Четверо учителей
Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что инфекция в баре началась с одного заразившегося человека, не знавшего о своей инфекции. "Никто из находившихся там не нарушал карантинный режим. Симптомы начали проявляться в разное время и связь с этим баром вырисовалась позднее", - отметила она.
Из находившихся в баре людей с позитивными пробами четверо - учителя Йыхвиской основной школы. Директор школы Лийна Михкельсон сказала, что сейчас все учителя направлены на дистанционную работу. В пятницу работники школы, которые могли контактировать с заразившимися, прошли тесты, результаты которых выяснятся сегодня.
По словам Михкельсон, один из учителей непосредственно перед этим находился вместе с учениками своего класса в лагере на берегу Чудского озера, поэтому протестируют, очевидно, также детей и членов их семей.
Помощник йыхвиского волостного старейшины Марис Тоомел сказала "Северному побережью", что на состоявшемся в пятницу собрании руководства школы решили: у большей части классов Йыхвиской основной школы торжественный акт 1 сентября будет отменен. "Решили, что торжественный акт состоится только для 1-х и 9-х классов. "Отменят также экскурсии и другие запланированные ранее совместные мероприятия. Что касается посещений театра и тому подобных мероприятий, то поскольку сейчас в стране соответствующих ограничений нет, то решения о них будут приниматься в текущем порядке", - отметила Тоомел. Она сказала, что по состоянию на пятницу число зараженных среди школьного персонала не выросло. "Но пока будем жить одним днем и принимать решения в зависимости от ситуации", - сказала она о возможных новых ограничениях.
Так, например, на 31 августа запланирован день открытых дверей, когда родителям предложат возможность ознакомиться с помещениями бывшего здания "Eesti Energia" по ул. Яама, приспособленными для учебной работы на время строительства нового школьного здания. Из-за вспышки коронавируса интересующихся намерены распределить на весь день, предварительно зарегистрировав их.
Тоомел сказала, что вышеупомянутые меры и ограничения касаются только Йыхвиской основной школы и не касаются Йыхвиской русской основной школы.
Шахту "Estonia" остановили
21 августа Департамент здоровья сообщил в своем обзоре предыдущего рабочего дня, что в Ида-Вирумаа добавились еще девять случаев заражения: в одном случае инфекция была завезена из Италии, в пяти - инфицирование произошло на шахте "Estonia", в одном - в "Jõhvi Kelder" и еще в одном - в кругу семьи. В одном случае обстоятельства заражения еще уточняются. Очаг в "Jõhvi Kelder" включал по состоянию на вчерашний день 20 человек. Однако в пятницу утром выяснилось, что на шахте "Estonia" выявлено уже 12 коронапозитивных, и "Eesti Energia" сообщил, что останавливает поэтому работу шахты.
Руководитель "Enefit Kaevandused" Андрес Вайнола сказал, что заражение произошло в одном производственном подразделении шахты и всего там протестировали 18 человек. "Когда мы узнали о первом инфицированном, то всех работников отстранили от работы начиная с 14 августа. Мы приостановили работу на участке и выяснили, с кем они контактировали в свободное время", - сказал Вайнола, добавив, что всю информацию об этом передали Департаменту здоровья.
По словам Вайнола, они направили на дистанционную работу всех находящихся в Ида-Вирумаа работников "Eesti Energia", характер работы которых позволил это сделать. "Восстановлены также все использовавшиеся весной во время чрезвычайного положения меры предосторожности для борьбы с распространением вируса. Сланцевая логистика продолжит работу, то есть угрозы для надежности снабжения и оказания жизненно важных услуг нет, заводы масла и электростанции топливом снабжены", - сказал Вайнола. Он подтвердил "Северному побережью", что на складах имеется запас сланца, которого хватит на пять-шесть месяцев.
Из-за йыхвиской вспышки коронавируса начинают отменять также некоторые запланированные мероприятия. Например, организаторы решили не проводить традиционный баскетбольный турнир "Jõhvi Cup", отменен также день сотрудничества учителей гимназий уезда, намеченный на 24 августа в Тойлаской гимназии. Директор гимназии Сигне Ильмъярв сказала, что в нынешней ситуации они не готовы рисковать.
Коронавирус закрыл спасательную команду
На этой неделе Департамент здоровья сообщил о случае коронавируса также в Кохтла-Ярвеской спасательной команде, где тест одного из спасателей оказался положительным. Команду закрыли и продезинфицировали. Всех контактировавших с инфицированным работников спасательной службы протестировали и все результаты оказались негативными.
Кохтла-ярвеская команда закрыта до получения результатов повторного теста на следующей неделе. До того момента регион станет обслуживать одна из групп Йыхвиской спасательной команды, которая будет реагировать из Кохтла-Ярве. Ближайшая спасательная команда, способная заниматься химспасением, находится в Силламяэ.