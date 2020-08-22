Вспышка коронавируса настигла шахту и Йыхвискую основную школу

Руководитель "Enefit Kaevandused" Андрес Вайнола сказал, что заражение произошло в одном производственном подразделении шахты и всего там протестировали 18 человек. "Когда мы узнали о первом инфицированном, то всех работников отстранили от работы начиная с 14 августа. Мы приостановили работу на участке и выяснили, с кем они контактировали в свободное время", - сказал Вайнола, добавив, что всю информацию об этом передали Департаменту здоровья.

По словам Вайнола, они направили на дистанционную работу всех находящихся в Ида-Вирумаа работников "Eesti Energia", характер работы которых позволил это сделать. "Восстановлены также все использовавшиеся весной во время чрезвычайного положения меры предосторожности для борьбы с распространением вируса. Сланцевая логистика продолжит работу, то есть угрозы для надежности снабжения и оказания жизненно важных услуг нет, заводы масла и электростанции топливом снабжены", - сказал Вайнола. Он подтвердил "Северному побережью", что на складах имеется запас сланца, которого хватит на пять-шесть месяцев.

Из-за йыхвиской вспышки коронавируса начинают отменять также некоторые запланированные мероприятия. Например, организаторы решили не проводить традиционный баскетбольный турнир "Jõhvi Cup", отменен также день сотрудничества учителей гимназий уезда, намеченный на 24 августа в Тойлаской гимназии. Директор гимназии Сигне Ильмъярв сказала, что в нынешней ситуации они не готовы рисковать.

Коронавирус закрыл спасательную команду

На этой неделе Департамент здоровья сообщил о случае коронавируса также в Кохтла-Ярвеской спасательной команде, где тест одного из спасателей оказался положительным. Команду закрыли и продезинфицировали. Всех контактировавших с инфицированным работников спасательной службы протестировали и все результаты оказались негативными.

Кохтла-ярвеская команда закрыта до получения результатов повторного теста на следующей неделе. До того момента регион станет обслуживать одна из групп Йыхвиской спасательной команды, которая будет реагировать из Кохтла-Ярве. Ближайшая спасательная команда, способная заниматься химспасением, находится в Силламяэ.