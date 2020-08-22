ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ "Jõhvi Kelder"

К сожалению, дело обстоит так, что хотя сами увеселительные заведения напрямую в этих вспышках никак не виноваты - ведь никакие требования нарушены не были, - негативная тень все же ложится на них. По заверениям Департамента здоровья, после выявления вспышки вируса бар продезинфицировали и взвешивали также возможность его закрытия, но решили все же продолжить работу.

Жизнь показала, что закрытие во время чрезвычайного положения части увеселительных заведений оказалось адекватной мерой. Конечно, оно нанесло сильный удар по их бизнесу и, вероятно, вирус отразится на их работе и впредь. Но надо все же помнить, что инфекцию распространяют не помещения, а находящиеся в них люди - да и те, большей частью, сами не зная об этом. Поэтому критики могли бы поумерить свои публичные вспышки гнева в адрес кого-то, кто, по сути, ведь не виноват в произошедшем.