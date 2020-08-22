Вспышка коронавируса в Ида-Вирумаа расширяется: заболели 36 человек, круг близких контактов приближается к паре сотен
В Ида-Вирумаа за последнюю неделю коронавирус выявлен у 36 человек, круг людей, которые с ними близко контактировали, вырос до 178. С субботы полиция запретила продажу алкоголя в ночное время по всему уезду.
- Сейчас десять часов утра субботы. Вероятно, эти цифры могут увеличиваться с каждым часом, - сказала Марье Муузикус, глава Идаского регионального отделения Департамента здоровья, добавив, что большинство пациентов - люди среднего возраста.
Круг заболевших и находившихся в близком контакте расширяется
Она уточнила, что вечером 8 августа вирус был обнаружен у 9 человек из компании, которая находилась в баре "Jõhvi Kelder" вечером 8 августа, но через них болезнь распространилась еще на пару десятков десятков человек. Например, двое находившихся в баре шахтеров шахты "Estonia" инфицировали десятерых своих коллег, кроме того, вирус обнаружен еще у двух человек, которые контактировали с шахтерами.
В связи с этой вспышкой коронавируса "Eesti Energia" в пятницу приостановила на неделю работу шахты "Estonia", на которой трудятся около 700 человек, решение о продлении или непродлении остановки работы будет принято в четверг.
Положительным оказался результат теста еще шести человек, входящих в круг членов семьи, знакомых и коллег остальных семи заболевших посетителей бара.
В дополнение к четырем учителям Йыхвиской основной школы, которые находились в баре, вирус был обнаружен, у еще одного их коллеги. Муузикус не смогла сказать, готовы ли результаты всех тестов, взятых у учителей основной школы за последние дни, к утру субботы, или нет. "Но я вижу среди них один позитивный", - сказала она.
Префект запретил продажу алкоголя в ночное время по всему уезду
С субботы префект Идаской префектуры полиции Тармо Крууп запретил розничную продажу алкогольных напитков во всех развлекательных заведениях, заведениях общественного питания и других заведениях Ида-Вирумаа с 23.00 до 6.00. Ограничение действует в течение двух недель, и необходимость меры будет оцениваться один раз в неделю Департаментом полиции и погранохраны в сотрудничестве с Департаментом здоровья.
По словам префекта Тарво Круупа, ограничение на продажу алкоголя будет введено для защиты здоровья населения и общественного порядка. "В последние дни количество людей, инфицированных коронавирусом в Ида-Вирумаа, резко возросло, а уровень инфицирования вырос до 26 человек на 100 000 жителей. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, мы временно запрещаем продажу алкоголя в ночное время в местах общественного питания и заведения развлечения. Для остановки распространения вируса важен вклад каждого, и я призываю всех вести себя ответственно и делать все возможное, чтобы защитить себя и окружающих от инфекции", - сказал Крууп.
Соблюдение ограничения контролируется местным самоуправлением в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом здоровья.
По словам Марье Муузикус, в связи с увеличением числа инфицированных и чтобы замедлить распространение вируса, Департамент здоровья ходатайствовал о запрете продажи алкоголя в ночное время по всему уезду. "Поскольку одна ночь в баре привела к широкому распространению заболевания, разумно ограничить продажу алкоголя в развлекательных заведениях после 23.00", - сказала она.
Ближайшие недели покажут
По словам Муузикус, в ближайшие недели выяснится, насколько крупной может оказаться вспышка коронавируса в Ида-Вирумаа. "Люди перемещаются и взаимодействуют, не осознавая, что они уже могут быть инфицированы. С каждым новым заболевшим круг близких контактов значительно увеличивается, - сказала она. - В ближайшие недели следует быть очень внимательными и проводить как можно меньше времени в помещении с незнакомыми людьми. Встречи, которые не являются необходимыми, должны быть отменены. Я бы хотела, чтобы до начала школы число заболевших в уезде перестало расти".
Муузикус добавила, что помимо вспышки, источником которой стал йыхвиский бар, есть также единичные случаи в других самоуправлениях. Например, заболели два человека, которые вернулись из поездки из Италию. "У нас есть еще один случай, относительно которого мы пока ищем, где он мог начаться. Пробы членов семьи заболевшего были отрицательными, теперь друзья должны пройти тестирование", - сказала она.