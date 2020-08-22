Вспышка коронавируса в Ида-Вирумаа расширяется: заболели 36 человек, круг близких контактов приближается к паре сотен

- Сейчас десять часов утра субботы. Вероятно, эти цифры могут увеличиваться с каждым часом, - сказала Марье Муузикус, глава Идаского регионального отделения Департамента здоровья, добавив, что большинство пациентов - люди среднего возраста.

Круг заболевших и находившихся в близком контакте расширяется

Она уточнила, что вечером 8 августа вирус был обнаружен у 9 человек из компании, которая находилась в баре "Jõhvi Kelder" вечером 8 августа, но через них болезнь распространилась еще на пару десятков десятков человек. Например, двое находившихся в баре шахтеров шахты "Estonia" инфицировали десятерых своих коллег, кроме того, вирус обнаружен еще у двух человек, которые контактировали с шахтерами.

В связи с этой вспышкой коронавируса "Eesti Energia" в пятницу приостановила на неделю работу шахты "Estonia", на которой трудятся около 700 человек, решение о продлении или непродлении остановки работы будет принято в четверг.

Положительным оказался результат теста еще шести человек, входящих в круг членов семьи, знакомых и коллег остальных семи заболевших посетителей бара.

В дополнение к четырем учителям Йыхвиской основной школы, которые находились в баре, вирус был обнаружен, у еще одного их коллеги. Муузикус не смогла сказать, готовы ли результаты всех тестов, взятых у учителей основной школы за последние дни, к утру субботы, или нет. "Но я вижу среди них один позитивный", - сказала она.

Префект запретил продажу алкоголя в ночное время по всему уезду

С субботы префект Идаской префектуры полиции Тармо Крууп запретил розничную продажу алкогольных напитков во всех развлекательных заведениях, заведениях общественного питания и других заведениях Ида-Вирумаа с 23.00 до 6.00. Ограничение действует в течение двух недель, и необходимость меры будет оцениваться один раз в неделю Департаментом полиции и погранохраны в сотрудничестве с Департаментом здоровья.

По словам префекта Тарво Круупа, ограничение на продажу алкоголя будет введено для защиты здоровья населения и общественного порядка. "В последние дни количество людей, инфицированных коронавирусом в Ида-Вирумаа, резко возросло, а уровень инфицирования вырос до 26 человек на 100 000 жителей. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, мы временно запрещаем продажу алкоголя в ночное время в местах общественного питания и заведения развлечения. Для остановки распространения вируса важен вклад каждого, и я призываю всех вести себя ответственно и делать все возможное, чтобы защитить себя и окружающих от инфекции", - сказал Крууп.

Соблюдение ограничения контролируется местным самоуправлением в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом здоровья.

По словам Марье Муузикус, в связи с увеличением числа инфицированных и чтобы замедлить распространение вируса, Департамент здоровья ходатайствовал о запрете продажи алкоголя в ночное время по всему уезду. "Поскольку одна ночь в баре привела к широкому распространению заболевания, разумно ограничить продажу алкоголя в развлекательных заведениях после 23.00", - сказала она.

Ближайшие недели покажут

По словам Муузикус, в ближайшие недели выяснится, насколько крупной может оказаться вспышка коронавируса в Ида-Вирумаа. "Люди перемещаются и взаимодействуют, не осознавая, что они уже могут быть инфицированы. С каждым новым заболевшим круг близких контактов значительно увеличивается, - сказала она. - В ближайшие недели следует быть очень внимательными и проводить как можно меньше времени в помещении с незнакомыми людьми. Встречи, которые не являются необходимыми, должны быть отменены. Я бы хотела, чтобы до начала школы число заболевших в уезде перестало расти".